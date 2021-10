Luego del cambio de propiedad de Newcastle, el club solicitó a sus hinchas no usar indumentaria árabe en el estadio.

La adquisición de Newcastle por parte de Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudí ha generado un inmenso furor en los hinchas del club de la Premier League. Luego de convertirse de un día a otro en el equipo más rico del mundo, muchos fanáticos celebraron con atuendos típicos de la cultura árabe en St. James' Park. Ahora la directiva ha solicitado a los aficionados dejar de usar dichos atuendos si no forman parte de su cultura.

Las imágenes de la celebración de los hinchas de Newcastle tras el cambio de propietarios se hicieron virales. Luego del anuncio oficial, fueron muchos los hinchas que se concentraron en las afueras de las instalaciones administrativas del club y del estadio con túnicas y turbantes en síbolo de celebración.

Esto se repitió el pasado domingo en el encuentro en St. James' Park ante Tottenham. Los atuendos árabes se hicieron presentes en las tribunas del estadio. No obstante, el club ha emitido un comunicado solicitando a sus hinchas que no usen este tipo de atuendos si no forman parte de su vestimenta habitual.

Comunicado de Newcastle

"Newcastle United está solicitando amablemente a sus fanáticos que se abstengan de usar ropa tradicional árabe o gorros inspirados en Medio Oriente en los partidos si normalmente no usarían ese atuendo" dice el comunicado del club de la Premier League emitido este miércoles 20 de octubre.

Fuente: Getty

El club aclaró que la nueva propiedad no se sintió ofendida por los disfraces usados por sus hinchas. No obstante, estos aclararon que estas acciones pueden ser consideradas irrespetuosas para algunas personas de Medio Oriente, por lo que solicitan que los fanáticos usen su vestimenta habitual.