En Inglaterra temen que Manchester City no pueda hacer fichajes en enero para reemplazar a Rodri

Pep Guardiola espera soluciones mientras el tiempo acerca al Manchester City a enero. Inglaterra teme que el club no haga fichajes a inicios del 2025.

Manchester City asume su primera crisis en años. Con Pep Guardiola la primera donde se pierden hasta cuatro partidos de manera consecutiva en diferentes competiciones. Por Inglaterra temen que los skyblues no puedan hacer fichajes en enero para reemplazar a Rodri. El objetivo es claro, pero este se une con diversos momentos que marcarán el devenir del 2025 por Reino Unido.

Martin Zubimendi apunta a ser el elegido por Pep Guardiola y compañía para dicha tarea. Medios como The Sun afirman que el jugador de Real Sociedad es el gran apuntado por el cuerpo técnico de Manchester City para paliar una baja de Rodri que se nota en cada jornada. No solo su cláusula de 60 millones de euros supone un impedimento cuando se analiza la operación por las islas británicas.

Portales como The Telegraph dan la clave de todo. Se habla de un enero del 2025 donde Manchester City arece obligado a invertir lo que no se gastó en verano. Pero no olvidemos que también supone la fecha donde la trama y el juicio con la Premier llegará a su fin. Se teme que Zubimendi rechace todo al poder verse en un club sancionado incluso con el descenso meses más tarde: “El problema es si él o cualquier otro jugador con el que el City se ponga en contacto entre ahora y el final de temporada querrá esperar a que se resuelva el caso de los 115 cargos”.

“Imagínense que los Warriors pierden a Curry o al Barcelona en su mejor momento sin Messi. Deberían ser menos fuertes. Pues eso pasa en el Manchester City. Es irremplazable. Pero hay que seguir adelante”, describía incluso Pep Guardiola sobre lo que ha supuesto perder a su volante central. Uno sin el cual Manchester City ha recibido 10 de sus 13 goles en Premier y con el cual el ex DT de Barcelona firma de momento su peor temporada en primera división con apenas un 62.97% de los puntos obtenidos. Hay que buscar una solución y esta para muchos se encuentra en San Sebastián.

Temen que Zubimendi y otros jugadores no fichen por Manchester City antes del juicio vs. Premier: IMAGO

Un lugar donde la Premier ya buscó a Zubimendi. Hablamos del reemplazante de Rodri en la última final de la Eurocopa de Naciones . También de un jugador que Liverpool estuvo a una firma de amarrar a su proyecto. El vasco rechazó todo, pretende que Real Sociedad reciba 60 millones de euros de su cláusula de rescisión y no olvidemos que hasta Barcelona ha visto imposible seducirle a corto plazo. Martin es el máximo candidato según los medios, así como un temor de que varias estrellas rechacen unirse al City por sus tramas extradeportivas.

Los números de Rodri en Manchester City

Desde 2019 que el internacional con España se encuentra en un proyecto que ahora mismo más dudas genera en la Premier. 260 partidos, 26 goles, 4 ediciones de la primera división inglesa y otros 9 títulos donde destaca la Champions League del 2023 donde Rodri marcó el tanto decisivo de la final ante Inter Milán, balance general de uno sino el mejor fichaje de los últimos cursos en el Etihad.

Haaland firmó el gol 1200 de Guardiola en Manchester

Fue seguramente el único ítem positivo de la derrota en Brighton. El zurdazo de Erling Haaland permite al Manchester City de Pep Guardiola llegar a los 1200 goles en los 490 partido del ciclo del catalán. 411 tantos en contra, 353 victorias, 70 empates y 67 derrotas, más estadísticas de un ciclo que de momento, sigue terminado sobre el 30 de junio del 2025.

