El encuentro entre Newcastle y Tottenham del pasado domingo por loa Premier League fue interrumpido por un incidente en las gradas. Un fanático sufrió un episodio cardíaco que pudo acabar en tragedia, pero la rápida reacción de Sergio Reguilón fue clave para que atendieran a tiempo al hincha. Ahora el futbolista de los Spurs ha dado detalles de lo ocurrido.

Todo ocurrió sobre el final del primer tiempo. Sergio Reguilón advirtió al árbitro de una situación irregular en las tribunas del St. James' Stadium, lo que detuvo el partido y alarmó a los jugadores. La alerta de los futbolistas forzó la rápida acción del personal médico. Finalmente, el hincha fue estabilizado y llevado a urgencias.

Relato de Reguilón

El futbolista de Tottenham habló en El Larguero sobre lo ocurrido. "Me di cuenta de que algo pasaba en la grada. Era en la banda que estaba jugando. Había dos personas como levantando los brazos, y el campo justo en ese momento estaba en silencio. Un fan que estaba en la grada le estaba haciendo una RCP de forma muy intensa. Me quedé en shock porque estaba viendo cómo la gente estaba respondiendo. Por eso fui al árbitro para decirle que parara el partido porque se estaba muriendo una persona".

"Me puse nervioso. Yo sé que en los campos hay desfibriladores y por eso se lo dije el árbitro. Algunos compañeros me vieron descentrado en el vestuario, porque estaba tocado. Incluso después del partido estaba un poco descompuesto. Los compañeros me dijeron que me intentara centrar porque el partido parecía que iba a volver a reanudarse. Pero te quedas con el cuerpo muy mal" añadió Reguilón.

La fanaticada de Newcastle acabó aplaudiendo el gesto de Sergio Reguilón. El futbolista mostró su lado más humano y dejó a un lado las rivalidades en este tipo de escenarios. "Siempre hay rivalidad en todos los campos, pero en la vida somos seres humanos. Lo más importante es que seamos humanos".