Barcelona no ha incluido la cláusula de extensión unilateral en el contrato de Memphis Depay.

No hay cláusula: el contrato de Memphis Depay es un problema para Barcelona

Barcelona ha tenido un inicio de campaña algo irregular, que ha estado envuelto en las dudas sobre la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo. Uno de los jugadores que mejor se ha mostrado en este arranque de campaña es Memphis Depay. El delantero neerlandés ha sido uno de los mejores del conjunto azulgrana, pero ahora se han dado a conocer detalles de su contrato que pueden traer problemas al club a mediano plazo.

En una etapa complicada como la que atraviesa FC Barcelona tras la salida de Lionel Messi, jugadores como Memphis Depay pueden ser la clave para salvar puntos y mantenerse en la zona alta de la tabla. No obstante, un detalle en su contrato es motivo de preocupación para la dirigencia del club azulgrana.

Según informa este domingo Mundo Deportivo, FC Barcelona no incluyó la cláusula de extensión unilateral del contrato del atacante neerlandés en el vínculo firmado en el último mercado. Esto quiere decir que el jugador está vinculado al Camp Nou hasta 2023 y el club deberá entrar nuevamente en negociaciones para extender.

La idea del club catalán era contar con una opción de renovación instantánea de una temporada en caso de así desearlo. No obstante, esto no ocurrió. Esto implica que, de querer mantener a Memphis en el plantel, deberán negociar un nuevo contrato con el artillero a partir de 2022 para no verlo partir gratuitamente.

Buen inicio de temporada

Con el tanto anotado este mismo domingo en el partido por LaLiga ante Levante, Memphis Depay suma 3 goles y 1 asistencia en los 7 partidos disputados con la camiseta azulgrana hasta el momento en todas las competencias. El holandés ha sido de los que mejor ha rendido en este arranque de campaña en el plantel de Koeman.