La gran mayoría se enganchó al encuentro justo después de que Real Madrid cerrase su triunfo en Barcelona y la sorpresa no podía ser mayor. En apenas 45 minutos Liverpool goleaba a Manchester United por la Premier League en un choque que acabaría con un histórico 0-5 que pone a Ole Gunnar Solskjaer contra las cuerdas. Esto dijo el DT sobre un posible despido en las próximas horas.

No le salió nada a los Red Devils anoche. Si bien venían con la euforia de una nueva remontada europea ante Atalanta, los hombres de Ole Gunnar Solskjaer sabían que no eran favoritos ante un Liverpool que fue una máquina y que les endoso una manita en su cancha al United. Más cuestionado que nunca, el entrenador noruego no niega lo que se vive por los pasillos de Old Trafford.

“Será difícil recuperarse de esto”

Lejos de quitarle el pecho a las balas, Solskjaer reconoció que lo vivido en Manchester horas atrás va a dejar secuelas: “No hay mucho que se pueda decir. Es el día más negro desde que llegué aquí. No lo hemos hecho lo suficientemente bien. La responsabilidad es mía. Yo soy el que ha preparado al equipo para el partido".

"La pasada temporada perdimos contra el Tottenham 6-1 y esto es mucho peor. Es muchísimo peor para un aficionado del United como yo. Solo puedo decir que intentaremos recuperarnos de esto lo más rápido que podamos", continuaba en su análisis el noruego ante lo que fue la peor derrota ante Liverpool en más de 100 años de rivalidad.

Sobre la posibilidad de dejar el equipo, no negó que la situación puede ser terminante en los próximos días u horas: “No va a ser fácil recuperarse de esto. Los jugadores van a estar tristes, pero hay muchos líderes aquí. Sabemos que estamos muy abajo ahora mismo, no creo que se pueda estar peor que ahora".