Inglaterra fue la primera gran liga europea en abrirle las puertas al 100% de los fans en sus estadios, en regresar con protocolos sanitarios y en recordarnos un poco lo que era el fútbol antes de la pandemia. Pese a todo lo dicho y el incontable esfuerzo económico detrás de las medidas, la Premier League tiene un problema y este se llama vacunación. ¿Por qué gran parte de los jugadore se niegan a aceptarla?

El positivo de N’Golo Kante en Chelsea volvió a abrir el debate. Buena parte de los futbolistas de la Premier League parecen estar decididos a no vacunarse contra el Covid-19 incluso después de que una nueva oleada de casos haya azotado Inglaterra en los últimos meses. Solo un tercio de los jugadores en la primera división inglesa han aceptado hasta ahora recibir las dosis recomendadas por el gobierno.

Bill Gates, 5G y falsas conspiraciones

Las razones detrás de esta tendencia que se viene tomando la Premier tienen varios motivos. Si bien existen clubes como Leeds, Southampton o Brentford donde el 90% de los futbolistas ya cuentan con la vacuna en sus venas, Daily Mail apunta que otros como Newcastle no pasan del 10% en este apartado. La era de las Fake News tiene a buena parte de los profesionales contra lo recomendado por FA.

"Es muy frustrante ya que las teorías de la conspiración están calando en los vestuarios. Tenemos a veteranos, hombres inteligentes, que están diciendo todo tipo de tonterías y no se van a mover de ahí. Uno de ellos me dijo que no necesitaba la vacuna porque podía aumentar su inmunidad tomando vitaminas", aseguró el médico de un club de la Premier al Daily Mail sin querer desvelar su nombre.

Las falsas conspiraciones alrededor de los chips del empresario Bill Gates, el 5G e incluso la religión han chocado de lleno con la campaña de vacunación que en buena parte ha permitido el regreso de los fans a las canchas. Si bien la Premier no obligará a nadie a tomar las dosis, el debate sobre lo que ocurrirá en caso de una oleada de casos dentro de los clubes tiene a toda Inglaterra por los aires.