La salida de Lionel Messi de FC Barcelona continúa dejando secuelas y sigue saliendo información sobre lo que ocurría en torno a la situación. El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone ha confirmado en una entrevista que aprovechó la estrecha relación de La Pulga con Luis Suárez para intentar ficharlo.

La salida de Lionel Messi de Barcelona ha sido una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos. El club catalán dejó ir a su máximo referente histórico al no poder cubrir su ficha cuando todo parecía listo para su renovación y este acabó firmando por PSG, en uno de los movimientos más inesperados de la historia.

Fue cuestión de horas para que se confirmara que, tras el fin definitivo de su contrato, Messi firmaría por PSG. Sin embargo, en ese corto período hubo otro interesado en llevarse la ficha del argentino. Fue su compatriota, Diego Simeone quien hizo un valiente intento de contactarse con el 10, pero fue inútil.

Confesión de Simeone

"Te cuento un detalle, ahora con lo que pasó en Barcelona llamamos a Luis (Suárez). Con todo el respeto, a Leo no le llamé, pero sí a Luis para preguntarle como estaba Messi, si estaba con ganas o si había una mínima posibilidad de que viniese al Atlético. Algo que duró tres horas, porque ya el PSG estaba obsesionado con esa incorporación. ¿Si quedó en algo? No, en nada, ves el avión que pasa por el cielo y dices ahí viene, pues así (risas)" reveló el Cholo en una entrevista con Olé.

Fuente: Getty

Simeone lamentó no haber coincidido nunca con Lionel Messi. "No se dieron las situaciones para dirigirle. Él siempre estuvo en el Barcelona, yo en España en el Atlético y en la selección no coincidimos como jugadores. Pero a mí, él me transmite eso. Si me preguntas dónde tiene que jugar Messi, te digo en un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juegue, importa que el equipo esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo".