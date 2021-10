La ausencia de Robert Lewandowski en las ternas finales del Balón de Oro en los últimos años es uno de los temas más debatidos en el mundo de fútbol en cuanto a premios individuales. El delantero polaco es la estrella máxima de Bayern Munich y nuevamente está entre los nominados para el trofeo.

En el 2020, la revista France Football, que se encarga del premio, decidió no entregarlo debido a la pandemia de Covid-19 que detuvo al fútbol y Lewandowski fue uno de los más afectados ya que era de los candidatos más claros a quedarse con el trofeo.

El próximo 29 de noviembre se nombrará al ganador de la nueva edición y el polaco está entre los 30 seleccionados. En diálogo con Marca, se mostró orgulloso por la nominación y no esquivó su mote de candidato: "La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso, si consideras todo lo que he conseguido no solamente este año, el pasado también, fue algo impresionante, me hace sentir muy orgulloso y feliz".

El medio español le consultó si siente falta de atención y fue contundente con su respuesta: "No, no necesito más atención para sentirme mejor. Quiero sentirme feliz conmigo mismo, sentirme bien con lo que hago, no hacer cosas para el 'show', no hacer cosas para la gente, para los medios. Quiero que la gente hable de mí por lo que hago en el campo, por mis estadísticas, por mis goles, por mis títulos".

Lewandowski explicó que el paso de Josep Guardiola por Bayern Munich fue un gran cambio en su carrera: "Me enseñó a ver el fútbol desde otro punto de vista. Entender el fútbol desde el movimiento, la táctica, cómo usar el fútbol desde la táctica. Después de la etapa con Guardiola, pienso diferente sobre el fútbol".