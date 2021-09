Las últimas semanas no están siendo fáciles para Tottenham, que está recibiendo golpes por todos los frentes. El último fin de semana habían caído por 3-0 en su visita a Crystal Palace por Premier League y, entre semana, consiguieron sólo un punto en su debut en Conference League ante Rennes.

Este domingo incrementaron su racha negativa con una contundente derrota por 3-0 ante Chelsea como local. Los Blues se impusieron con autoridad gracias a los goles convertidos por Thiago Silva, NGolo Kanté y Antonio Rüdiger, todos ellos en el complemento.

Ante esta derrota, Roy Keane destrozó al plantel de Tottenham en Sky Sports, apuntando a su actitud: "No puedo creer lo pobre que estuvieron los Spurs. Puedes tener un día malo y perder ante calidad, pero la falta de ganas que vimos en los goles...".

"El partido dura 90 minutos, lo hicieron bien en la primera parte, no importa. No tengo ningún problema con que Tottenham no tenga calidad, incluso el lenguaje corporal de Kane hoy, su actuación hoy... Kane, Dios mío", deslizó el irlandés ex Manchester United.

Y luego explicó por qué se dio la diferencia de tres goles: "Hablamos de Chelsea y lo maravillosos que son, todos están haciendo bien lo básico, deteniendo centros, poniendo bloques, presionando juntos. Los Spurs parecían un equipo que no es un equipo, están cometiendo errores fundamentales que llevaron a goles a este nivel, no haces bien lo básico y te castigan".