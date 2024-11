Cristiano Ronaldo, a un gol de romper en una nueva marca histórica en el mundo de las selecciones

Sigue adelante una jornada de selecciones donde los ojos del mundo volverán a ponerse sobre Cristiano Ronaldo o Portugal. Polonia será el rival a vencer en una fecha donde por la ciudad de Porto, la Seleção podría ver al ex jugador de Real Madrid o Manchester United firmar un nuevo récord con el combinado luso. A un gol de la historia.

Concretamente, CR7 va por el récord de ser el anotador más longevo en la historia de Portugal. Una marca que pertenece a su amigo y ex compañero Pepe, quien lo hizo con 39 años y 283 días cuando anotó ante Suiza en el Mundial de Qatar 2022. Ahora Cristiano es el único que puede superarle en un combinado que marcha primero en su grupo de la Nations League con 10 unidades en 4 partidos. Se busca la final Four.

39 años y 250 días de vida tiene el goleador de Madeira. Un dato en su DNI que ni mucho menos le detiene en un 2024 donde llegó a los 900 goles oficiales y donde se ha consolidado una vez más como una ficha importante en los planes de Roberto Martínez. Ojo que en febrero del 2025 Ronaldo ya llegará a los 40 años y de momento no tiene pensando parar. El Mundial 2026, cada vez más cerca.

Solo Pepe super ahora mismo a CR7 como goleador más longevo de Portugal: IMAGO

¿Pero quiénes son los anotadores más longevos en la historia de este juego? Billy Meredith (Gales) 45 años y 73 días, Keithroy Cornelius (Islas Virginias) 43 años y 196 días, Kilifi Uele (Tonga) 43 años y 25 días, Aleksandar Đurić (Singapur) 42 años con 105 días y Marc Pujol (Andorra) 42 años y 53 días comandan una lista para la historia. Otros nombres como Roger Milla, Jocelyn Angloma, Stanley Matthews, Kalusha Bwalya y Chau Man-Chi completan el top ten. CR7 tendría que jugar hasta el Mundial 2030 para soñar con igualarles.

“Sé que no me quedan muchos años en el futbol. Jugar después de los 35 o 36 años ya es un regalo, ahora tengo 39 y cada año trato de disfrutarlo”, declaraba el propio CR7 días atrás en una reflexion que augura el final de una era. Antes de ello quedan marcas por vencer y como la que se encontrará esta noche en un estadio Do Dragao donde incluso y levantó la Nations League con la propia Seleção.

