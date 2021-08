The Sun dio la primicia 24 horas atrás de lo que ocurriría entre Harry Kane y Tottenham desde que arrancase el mes de agosto. Las buenas formas se han terminado en las negociaciones para que el punta de la selección inglesa pueda marcharse a un Manchester City, donde Guardiola espera paciente mientras el norte de Londres se convierte en un campo de ‘guerra’ entre club y jugador.

Y es que Kane no se ha presentado por segundo día consecutivo en los entrenamientos de los Spurs, donde el presidente Daniel Levy ya ha rechazado una oferta del City por más de 100 millones de euros. El máximo dirigente de los londinenses solo quiere dejar salir a su estrella por un precio que supere los 180 kilos, cifras imposibles incluso para los jeques de Medio Oriente y que marcan su evidente deseo de no reforzar a un rival directo en la Premier.

ver también Tottenham se rinde con Kane y Guardiola hará uno de los fichajes más caros de la historia

¿Habrá venganza de Levy?

En Tottenham no han caído bien las acciones de Harry Kane, por lo que desde el club han decidido abrirle un expediente para multarle. The Sun afirma que hasta que no este cerrada su salida al Manchester City, el 9 no se aparecerá por los centros de entrenamientos de los londinenses con el fin de presionar al máximo a quien es el presidente de los Spurs.

Las negociaciones no serán fáciles para las tres partes implicadas en lo que es el principal tema de conversación en toda Inglaterra ahora mismo. Kane sabe que la vigencia de su contrato (2024) juega en favor de Levy, quien es un autentico especialista en el arte de desgastar a quienes pretenden dejar el norte de Londres.

“Irresponsable, poco profesional, innecesario”, son algunos de los comentarios de la directiva recogidos por The Athletic sobre lo que ha sido la bomba de la mañana en la capital inglesa. Si bien había predisposición para que Harry Kane pudiese marcharse a Manchester City, habrá que ver cómo se toma Daniel Levy un acto de rebeldía nunca antes visto desde que fuese elegido cómo mandamás de los Spurs.