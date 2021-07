Harry Kane llega a sus 28 años en medio de un contexto nunca antes visto en su carrera. El delantero del Tottenham ha pedido oficialmente dejar la capital inglesa con el objetivo de poder pelear por primera vez por esos grandes títulos que se le han escapado siendo el 9 de los Spurs. Manchester City y Guardiola le esperan. ¿Será este su último cumpleaños en el club de sus amores?

Las noticias hasta aquí son más que conocidas. Kane quiere abandonar Londres tras 10 años y más de 230 goles en Tottenham, donde se ha convertido en el símbolo de un club que ha disfrutado cómo nunca de su explosión. La directiva le habría dado el aval para marcharse al City por una suma cercana a los 160 millones de euros que será negociada por el equipo de Guardiola, donde están obsesionado con su fichaje. ¿Empieza a despedirse?

Las tácticas del City para bajar el coste de la operación

The Telegraph marca que la última hora del punta pasa por su ausencia en los primeros días de pretemporada en Tottenham, donde Nuno y su equipo empiezan a buscarle un reemplazante. Sumado a esto, The Sun afirma que Manchester City espera poder negociar con los Spurs una transferencia que no supere los 130 millones producto del impacto que esta tendría en el Fair play financiero de los Skyblues. No se descarta un intercambio con dinero en su salida al Etihad.

“Los premios individuales son geniales, son logros fantásticos. Pero el objetivo en este momento como jugador es ganar trofeos de equipo. Por mucho que este premio sea genial, quiero ganar los trofeos con el equipo y no lo estamos haciendo”, aseguraba al terminar el último encuentro de la temporada pasada en un claro mensaje sobre sus intenciones.

Harry Kane cumple 28 años en medio de un incierto futuro que si bien apunta a ser con Guardiola, no tiene nada de claro ahora mismo. El inglés se encuentra de vacaciones luego de la Eurocopa a la espera de lo que ocurra en las negociaciones que pueden convertirle en el traspaso más caro en la historia de la Premier. ¿Será citizen finalmente?