Nadie podía creer lo que mostraba las repeticiones del VAR en esa jugada. El famoso no fuera de juego de Kylian Mbappé en el 2-1 ante España por la UEFA Nations League derivó en todo tipo de polémicas en el viejo continente, donde piden volver al sentido común en una regla donde se mostraron criterios más que particulares en el nuevo trofeo de Ceferin.

La acción la recordamos todos. Theo Hernández recibe en tres cuartos, busca con un pase a un Kylian Mbappé en claro fuera de juego y el VAR no invalida la acción gracias a que Eric Garcia roza la pelota con la rodilla. En San Siro más de uno se agarraba la cabeza, pero lo hicieron aún más con la explicación del árbitro Taylor a los españoles.

"Yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. El árbitro dice que tengo intención de jugar el balón, me dice que me debería apartar y que Mbappé la controle, que esa es la regla. Yo creo que por eso duele más, un defensa nunca en la vida se puede apartar. Ojalá la puedan cambiar", declaraba García en su momento.

UEFA quiere cambiar la regla

El director de arbitraje del máximo ente del fútbol europeo Roberto Rosetti dejó en claro en diversas declaraciones a los medios que si bien estuvo bien aplicado el criterio de Taylor, es momento de volver a analizar la norma: "Una decisión acertada basada en la Ley existente y su interpretación oficial. El jugador intervino deliberadamente para jugar el balón y el oponente no interfirió en el juego".

"Sin embargo, este caso nos muestra que la interpretación actual de la Ley parece estar en conflicto con el espíritu de la misma Ley, que es evitar que cualquier jugador se aproveche de su posición de fuera de juego. Ya me he puesto en contacto con mis colegas de la FIFA y la IFAB y discutiré las soluciones en la próxima reunión del Panel Asesor Técnico de la IFAB", finalizaba el dirigente. ¿Hay que cambiarla?