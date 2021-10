Anthony Taylor, en el centro de la polémica, tuvo una más que particular explicación de la jugada para Eric Garcia.

Nations League: el arbitro de Francia vs. España explica por qué no anuló el gol de Kylian Mbappé

La jugada que definió la UEFA Nations League tiene a todos más que nerviosos en Europa. Un evidente Kylian Mbappé en fuera de juego avanzó sobre la portería de Unai Simón para definir de manera magistral el pase puesto por Theo Hernández y darle así la vuelta a un partido que Francia sufría en varios pasajes contra España. Esto dijo el árbitro sobre la acción.

El nombre de Anthony Taylor recorre la península ibérica ahora mismo mientras los expertos buscan una respuesta que explique por qué el británico no anuló un gol en claro fuera de juego de Kylian Mbappé. Desde UEFA se defienden, asegurando que gracias al roce del balón con la pierna de Eric García la jugada ya era válida. ¿Tiene sentido esto sabiendo que el objetivo del pase parte en offside?

Consultado por los medios, fue el propio central de la selección española quien confesó a los medios que tras preguntarle a Taylor sobre la jugada, recibió una inesperada respuesta que deja en claro que por lo menos, la interpretación de la norma debe ser revisada. El británico le aseguró a Garcia que debió haber evitado entrar en la acción.

La respuesta de Taylor

"Yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. El árbitro dice que tengo intención de jugar el balón, me dice que me debería apartar y que Mbappé la controle, que esa es la regla. Yo creo que por eso duele más, un defensa nunca en la vida se puede apartar. Ojalá la puedan cambiar", aseguraba García sobre la polémica de la noche.

Y es que para añadirle aún más picante al asunto y revisando las reglas dictadas por la International Board, no queda en claro que a día de hoy exista un criterio marcado sobre este tipo de acciones. El ente encargado de publicar las normas de este deporte estipula que será el árbitro quien decida si en el caso de Garcia el defensor pretendía despejar o hacerse con la pelota al ir al piso. Solo si cree que ocurrió lo segundo, tendría sentido su polémica decisión anoche en Milan.