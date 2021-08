Mucha atención a lo que se viene en el viejo continente. Aleksander Ceferin y Gianni Infantino se verán las caras en el próximo congreso de la FIFA para discutir por el nuevo formato de un torneo que romperá con el calendario de las grandes ligas europeas, donde el rechazo a dicho torneo no deja de generar críticas por parte de dirigentes y entrenadores.

Concretamente, la disputa que se viene entre UEFA y FIFA pasa por el Mundial de Clubes que cambiara su formato para junio de 2022, cuando sean 24 y no 6 los equipos que disputen el torneo que reúne a los campeones de las cinco confederaciones. Se vienen chispas en Zúrich con las declaraciones de Aleksander Ceferin recogidas por MARCA.

"Mientras sea presidente de la UEFA, no habrá lugar para perseguir esfuerzos egoístas o esconderse detrás de falsas pretensiones. El dinero no manda, y el modelo deportivo europeo debe ser respetado. El fútbol no está en venta. No dejaré que nadie sacrifique sus estructuras en el altar de un mercantilismo muy cínico y despiadado", comentaba el mandamás del fútbol europeo sobre los 24.000 millones que han impulsado la creación del evento y de los que aún no sabe su procedencia.

Lejos de clamarse, apuntó contra Infantino y la falta de información que se ha hecho pública sobre los patrocinadores y el reparto del dinero: "No puedo aceptar que algunas personas cegadas por la búsqueda de ganancias estén considerando vender el alma de los torneos de fútbol a nebulosos fondos privados".

Pensado para la mitad del año que viene, el Mundial de Clubes ya empieza a generar fracturas entre los cargos más altos del fútbol de primer nivel. Tras las duras palabras de Ceferin en representación de UEFA, ¿Habrá respuesta de Gianni Infantino en las próximas horas para defender su proyecto?