Eurocopa: UEFA y Ceferin salen a defenderse de las numerosas críticas a su edición multisede

La polémica ha venido creciendo luego del penalti sobre Sterling en las semifinales ante Dinamarca. A solo unas horas del choque entre Inglaterra e Italia por la final de la Eurocopa de Naciones, UEFA y Aleksander Ceferín han salido a defenderse de las múltiples críticas recibidas hacía la primera edición multisede en la historia del torneo.

Recordemos que en conmemoración de los 60 años de la primera Euro, UEFA decidió bajo el mandato de Michel Platini entregar una edición que contase con partidos a lo ancho del viejo continente. Con un solo un encuentro restante, las críticas por la falta de interés en el torneo y la diferencia de kilómetros recorridos entre quienes juegan en casa y quienes no, ha puesto a Ceferin en el ojo del huracán.

Londres, Glasgow, Ámsterdam, Copenhague, San Petersburgo, Sevilla, Múnich, Bakú, Roma, Bucarest y Budapest fueron las elegidas por UEFA años atrás para una edición multisede que no convencía al presidente horas atrás en la BBC: "No lo apoyaría más. Es un desafío demasiado grande. En cierto modo, no es correcto que algunos equipos tengan que recorrer más de 10.000 kilómetros, mientras que otros solo tengan que recorrer 1.000".

Ceferin, contra todo y contra todos

No le duró mucho su discurso al máximo dirigente de UEFA, quien tras ser víctima de una ola de críticas producto de la repartición del público en Wembley para final (60.000 ingleses vs. 6.000 italianos), salió a defender a su organización de los cuestionamientos que aseguran que los locales se han visto favorecidos.

“La Euro 2020 ha mantenido a todos hechizados durante las últimas cuatro semanas, con muchos de los mejores jugadores de Europa sobresaliendo en este escenario internacional privilegiado. Hemos demostrado la importancia del fútbol de selecciones nacionales como fuente de orgullo y unidad del fútbol nacional", declaraba Ceferin ante quienes aseguran que existe una falta de interés en el torneo fuera de Reino Unido.

En su año con más trabajo desde que preside al máximo ente del fútbol europeo, Aleksander Ceferin ha defendido a UEFA y su organización de un torneo donde las diferencias en cuanto al número de traslados y los kilómetros de estos, le tienen contra las cuerdas ante varias federaciones en el viejo continente.

Lee También