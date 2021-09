A solo días de haber regresado a las canchas tras su operación de rodilla, Zlatan Ibrahimovic ha vuelto a la enfermería por molestias en el tendón de Aquiles. El sueco fue el gran ausente en el debut de AC Milan en la Champions League ante Liverpool. Ahora el delantero ha salido a hablar de su condición física.

Con casi 40 años, Zlatan Ibrahimovic sigue sorprendiendo al mundo con sus habilidades. Sin embargo, el artillero rossonero ha sufrido múltiples lesiones desde su vuelta a Europa y ahora enfrenta molestias en el tendón de Aquiles. El jugador salió de la convocatoria de la Champions por precaución y es duda para el partido contra Juventus.

El líder del Diavolo concedió una entrevista con MilanNews y reconoció que, dada su edad, debe llevar con cuidado las molesias sufridas en el tendón. Si bien no hay una lesión como tal, tanto el jugador como el club han tomado la decisión de no tomar ningún tipo de riesgo. Una lesión de gravedad a su edad puede sentenciar su carrera.

"Hay que ir viéndolo día a día, no es ningún secreto. Tengo un problema en los tendones y no me arriesgo a sufrir consecuencias. Quiero jugar toda la temporada y pensar que no soy Supermán. Mi problema es que trabajo demasiado y que me gusta sufrir. Esta vez escucharé a mi físico" dijo el 11 de Milan.

Fuente: Getty

Regreso de AC Milan a la Champions

Zlatan Ibrahimovic dio su lectura de la derrota ante Liverpool. "Ayer para muchos fue su primera vez en la Champions, pero ahora entienden qué es y qué hay que hacer para jugar allí. Estoy feliz por mis compañeros. Recuerdo que al final de la temporada pasada pregunté cuántos habían jugado en la Champions y solo dos o tres levantaron la mano. Pensé que era una broma, pero era verdad. El balón de la Champions te da otra energía, más adrenalina. Estoy deseando jugar la Champions en San Siro, con el estado lleno".