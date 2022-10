La victoria de Atlético Tucumán ante Platense dejó al Decano momentáneamente como puntero de la Liga Profesional, por lo que para Boca, el duelo frente a Gimnasia de este jueves resulta vital para seguir como líderes del campeonato y en paralelo, depender de sí mismos para campeonar a fines de octubre. Para ello, Hugo Ibarra ya definió el XI titular para enfrentar al Lobo en La Plata, aunque también sucedieron más cuestiones importantes en la Ribera, sobre todo en relación a renovaciones confirmadas y cercanas. Enterate de todo acá.

Sández y Vázquez extendieron su vínculo con Boca

En la previa del duelo ante Gimnasia en La Plata, la Comisión Directiva le mejorará el sueldo a dos de sus habituales suplentes con más futuro.

Desde la llegada de Juan Román Riquelme al club, los juveniles han tenido un rol clave. Tal es así que debutaron 32 y algunos se sostienen con firmeza en la Primera División. Algunos son piezas clave y otros rotan, pero la dirigencia les deja en claro que son el futuro. Por eso, antes de jugar con el Lobo, dos pusieron el gancho hasta 2026 y con una mejora en el contrato.

Si bien hoy ocupan un lugar en el banco de suplentes, Agustín Sández y Luis Vázquez son dos de las promesas más grandes de Boca y la CD decidió extenderles su contrato con el club. Además, claro que la oferta incluye una mejora salarial para ambos. Hoy por hoy, alternativas de Benedetto y Fabra.

Tal como confirmó la institución en las redes oficiales, ambos ya pusieron el gancho con el Chelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol, y estarán en el club por cuatro años más. Por ahora, lo único que se desconoce son las cláusulas de salida que tendrán las joyitas del Xeneize.

Rossi, cerca de la renovación

Desde hace meses que uno de los temas en cartelera en las oficinas de Boca es el caso de Agustín Rossi y su renovación contractual. Es que de hecho, se han dado en las últimas semanas una enorme cantidad de nuevos vínculos entre los futbolistas xeneizes como los de los juveniles recientemente ascendidos al primer equipo o mismo, joyas del club ya asentadas como Luis Vázquez, Agustín Sández, Exequiel Zeballos y Alan Varela.

Sin embargo, la situación de Rossi no fue sencilla como las renovaciones que se cerraron, ya que por enormes diferencias económicas entre lo propuesto y lo pretendido, la operación se cayó y se llegó a considerar a la operación como caída, hasta que en las últimas jornadas, desde el Consejo del Fútbol reactivaron la oferta y la negociación se reflotó.

Y si bien se sigue sin llegar a un acuerdo y con cada día que pasa la resolución se dilata más y más, este miércoles, Mauricio Serna habló sobre la situación de Rossi, siendo el "Chicho" un integrante del CdF. Allí, para brindarle tranquilidad a todo el Mundo Boca, explicó: "Hemos tenido 2-3 reuniones, con Agustín y su representante ahora hay muy buena camaradería, manejamos el tema de muy buena manera".

Además, amplió acerca de las negociaciones que están bien perfiladas, ya que en Radio La Red manifestó: "En ese camino estamos, falta poco, creo que lo vamos a lograr consolidar, lo vamos a poder conseguir", dejando así en claro que la situación del futuro de Agustín Rossi se encuentra próxima a tener un final feliz para Boca.

De lograrse, Rossi será el arquero mejor pago de la historia xeneize, además de serlo también a nivel sudamericano según las declaraciones de hace tiempo de Jorge Amor Ameal. ¿Será la próxima renovación en confirmarse en Brandsen 805?

El XI para visitar a Gimnasia

Teniendo en cuenta la magnitud del partido con Gimnasia pensando en ganar la Liga Profesional, Hugo Ibarra intentará ir con sus mejores hombres al duelo del jueves. Tras la buena noticia de que Luca Langoni no tiene lesión, el DT probó a un equipo muy similar al que venció a Vélez en La Bombonera, pero con un cambio importante.

La novedad es que Cristian Medina se metió en el 11 titular en lugar de Pol Fernández. El 8, que viene de ser capitán ante el Fortín, arrancaría en el banco de suplentes luego de una seguidilla de partidos alejado de su mejor versión.

El XI, así, será: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Martín Payero, Óscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto.

Desde el Consejo volvieron a hablar de la continuidad de Ibarra en Boca

Mientras se define la Liga Profesional y la Copa Argentina con Boca como protagonsita en ambas competencias, el Consejo de Fútbol y la Comisión Directiva ya piensan en diciembre y el Patrón Bermúdez habló de la continuidad del entrenador más allá de diciembre. ¿Se queda?

"Desde el momento en que el Consejo me buscó para hacerme cargo en este momento, yo sé que es partido a partido, tratar de dejar todo por este club. Yo amo a este club, todos lo saben, y voy a hacer todo lo posible para llevarlo al éxito. Y no pienso en el año 2023, sinceramente no lo pienso", dijo Ibarra hace algunas fechas. Aunque la dirigencia sí comienza a pensar en el año que viene...

Después de varios rumores que aseguraron que Riquelme estaba muy conforme con Ibarra y lo pensaba para afrontar la próxima Copa Libertadores, Jorge Bermúdez habló en representación del Consejo de Fútbol. ¿Qué dijo el Patrón sobre la continuidad del ídolo al mando del primer equipo?

En diálogo con D Sports Radio, Bermúdez no esquivó el tema Ibarra y explicó: "Estamos felices, lo estamos disfrutando y lo queremos con nosotros". Aunque no se apresuró:"No lo aseguramos ni lo descartamos para el año que viene. En su momento se tomaran las decisiones con el Consejo".

Por otra parte, el Patrón se hizo un espacio para hablar de los famosos asados que comparten desde antes de la victoria con River en La Bombonera: "Fue una gran idea del vicepresidente (Riquelme), del Consejo y la institución para integrar a los futbolistas del plantel".

El plan de Boca para ganar la próxima Libertadores

Pese a que en Boca se encuentran peleando por la Liga Profesional estando puntero desde la victoria ante Vélez y en paralelo también disputan las instancias finales de la Copa Argentina, donde por semis deberán enfrentar a Patronato, el Xeneize ya cumplió con dos objetivos importantes este 2022, siendo uno consecuencia del otro: ganar la Copa de la Liga y clasificar a la Copa Libertadores 2023.

Es que tras vencer por goleada a Tigre en el Mario Alberto Kempes en el primer semestre del año, Boca logró ser el primer confirmado argentino que jugará la Libertadores próxima, competencia que sin dudas es la meta principal año tras año y que le es esquiva desde el 2007.

Y pensando ya en lo que será la nueva edición del certamen continental más importante de América, desde el Xeneize ya tienen un plan para intentar quedarse con el título que resulta vital para el club, al punto tal que se ha convertido hasta en una obsesión para todos en Brandsen 805.

En concreto, Mauricio Serna -integrante del Consejo del Fútbol- dialogó en Radio La Red al respecto de la idea que hay en Boca para llegar a la Libertadores 2023 como candidatos a ganarla: "Para la Copa tenemos que reforzarnos, y en eso estamos, mirando material, intercambiando puntos de vista, reuniéndonos con el DT, esa es la función que tenemos en el Consejo".

De esta manera, el "Chicho" dejó en claro que en el mercado de pases de verano habrá movimientos relacionados a altas, para potenciar el plantel actual que tiene Boca. Todo, para tratar de levantar su séptima Libertadores el próximo año. ¿Se le cumplirá al Xeneize la ilusión de ganar el certamen internacional en 2023?

Informe: uno por uno, los 32 juveniles que debutaron en Boca desde la llegada de Riquelme

El retorno de Juan Román Riquelme a Boca revolucionó el club. Cambió el esquema. El 10 puso sobre la mesa una imagen que nunca había existido: el famoso Consejo de Fútbol. Y claro, el Xeneize también comenzó a mirar hacia adentro, a prestarle más atención al Boca Predio y reflotó un semillero que hacía tiempo no rendía a la altura de una insitución tan grande.

Así, el equipo de La Ribera subió a Primera a 32 juveniles. Y aunque algunos son una fija para Ibarra (Alan Varela o Changuito Zeballos antes de la lesión), otros pelean su lugar (Aaron Molinas, Cristian Medina y otros) y varios están a préstamo (Equi Fernández, por ejemplo), es un aspecto valorable. Sobre todo en un país exportador de cracks. Mirá acá el informe exclusivo.

Nuevas vueltas en la novela de Retegui

Mientras Boca está más vivo que nunca en el Torneo de la Liga Profesional, con la posibilidad de ganar más trofeos antes del Mundial de Qatar, en las oficinas del Consejo de Fútbol se está trabajando en el armado del plantel que comandará Hugo Ibarra en la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores.

Durante este mediodía, el periodista Augusto César adelantó en ESPN F12 las renovaciones de contrato de Luis Vázquez y Agustín Sandez, posteriormente oficializadas por el club de La Ribera, pero puso puntos suspensivos al regreso de un juvenil que está brillando en el campeonato actual.

"Si llega a darse la posibilidad... ¿a quién elegiría Riquelme? ¿A Roger Martínez o a Mateo Retegui?", preguntó Martín Costa, panelista del programa que conduce Mariano Closs. La respuesta de César fue contundente: "Prefieren a Roger, a Ángel Romero... a cualquiera antes que a Retegui". Un panorama complicado para el goleador del Torneo LPF.

Con 15 tantos pasadas las 23 fechas del certamen, el exdelantero de Talleres, Estudiantes, entre otros, no deja de ser consultado por su posible regreso a Boca y su última respuesta sobre el tema sorprendió a más de uno. "No sé ni quiero saber", expresó Retegui ante la prensa sobre su situación deportiva. Siguiendo la línea de la información que proporcionaron en ESPN F12, "Chapita" no la tendrá fácil en cuanto a la consideración si pega la vuelta a La Ribera.