Tienen que entender que Gallardo no va a volver, así que tienen dos opciones: seguir quejándose o apoyar y buscar la quinta Libertadores

Le quiero hablar al hincha de River, muchachos no puteen más a Martín Demichelis. No puteen más a Micho.

Les traduzco el mensaje del DT anoche en Paraguay: “Chicos, estoy por la gloria, porque amo a River, para ganar la quinta Libertadores y si me va mal les doy la mano a Jorge Brito, a Enzo Francescoli, a Matías Patanian y me voy a mi casa, me vuelvo a Europa con Evangelina”.

Demichelis no es un tipo que está aferrado a cobrar un contrato de 3 años ni a hacerle juicio a River. Él está salvado, no se va a encadenar a un puesto. Él está ahí porque quiere ganar la Libertadores, quiere la gloria.

Obviamente que el equipo no es una maravilla, pero contra Libertad volvió a ganar. Está vivo. Es uno de los tres equipos que ganó los tres partidos de la Copa Libertadores junto con Bolívar y el Mineiro de Gabi Milito.

¿Tiene que mejorar? Sí. ¿Se tiene que reforzar? Sí, pero ganó los 3 partidos de la Copa que es el gran objetivo.

El hincha de River tiene dos caminos de acá a fin de año. Uno es vivir en conflicto, puteando, quejándose de los cambios, de los planteos, de si perdió un partido con Boca. El otro es apoyar y tratar de ganar la quinta Libertadores.

Tienen que entender que Marcelo Gallardo no va a volver. Si se va Demichelis, por ahí viene uno que da más ganas de putearlo que a Micho.

Contra Libertad, River jugó bien el primer tiempo, mal el segundo. No da garantías, es un equipo frágil. En el segundo tiempo pudo haberlo perdido y es verdad, Boca le metió tres, juega bien de a ratos y el técnico aún no encontró el equipo.

Pero muchachos, no lo puteen más a Demichelis. Y quédense tranquilos porque si no gana la libertadores, a fin de año se va.