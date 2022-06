Boca jugó un gran partido en Brasil y se trajo un empate vital para lo que será la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Agustín Rossi volvió a ser héroe en el Xeneize al atajar un penal clave en el primer tiempo y luego, el equipo de Sebastián Battaglia fue mejor que el Timao pero no pudo concretar sus chances al 100%. Y mientras el equipo jugó un partidazo en Sao Paulo por la copa, en las oficinas de Brandsen 805 el mercado no paró.

El detalle del partido

Típico partido de primera ronda en una serie ida y vuelta entre un equipo argentino y uno brasileño y tierras cariocas, donde los locales se cierran y buscan salir de contra y la visita intenta tomar las riendas del encuentro, aunque sin descuidar la defensa tampoco, con la fricción, el roce y los cortes como principales protagonistas del cotejo.

El Xeneize quiso más la pelota que Corinthians, pero aún así los dirigidos por Sebastián Battaglia no estuvieron finos para la definición, también ante la presencia de un gran Cassio en el arco Timao. Pero si hablamos de arqueros, Agustín Rossi se lleva todos los laureles, ya que nuevamente se vistió de héroe al atajarle un penal de manera magnífica a Roger Guedes, el cual fue producido por un codazo de Marcos Rojo, quien solamente tuvo esa falencia en el partido, más allá de eso, fue uno de los mejores jugadores de la cancha.

Sobre el promedio del segundo tiempo, apareció la polémica, ya que producto de un pase bombeado de Sebastián Villa, la pelota le tocó en el brazo a un defensor del Timao y el árbitro Roberto Tobar no cobro y ni siquiera optó por consultar al VAR, algo que desde esta instancia de la Copa Libertadores ya se encuentra como protagonista de los partidos, no así como en fase de grupos.

En síntesis, el partido tuvo altos y bajos, momentos donde Boca fue más y otros en los que Corinthians dominó, pero en líneas generales el encuentro tuvo una gran intensidad y estuvo a la altura de un duelo de ida de octavos de final de la Libertadores. Lógicamente, el resultado le sirve más al Xeneize, ya que la definición de la serie será el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera.

Casi la mitad de los penales que le patearon a Rossi no terminaron en gol

5 los 7 penales que le remataron en tiempo regular desde que volvió al club fueron detenidos. Los únicos delanteros que pudieron vencerlo fueron El Pulga Rodríguez, en Gimnasia, y Mateo Retegui con la camiseta de Tigre. El resto, sufrió el talento del surgido futbolísticamente de Chacarita.

Sin embargo, sus positivas intervenciones no se limitan a su vuelta. Si contabilizamos todos sus encuentros en la institución, detuvo 13 de los 44 penales que le patearon en Boca. Asimismo 5 fueron desviados y solo 26 terminaron en gol. En otras palabras, un 41% de las ejecuciones no terminaron en un festejo rival. Una locura.

Salvio, ni siquiera precalentó en su último partido en Boca

Pese a que estuvo en el banco de suplentes y tenía la chance de despedirse de Boca dentro de la cancha, Sebastián Battaglia decidió no contar con él en ningún momento del encuentro.

De hecho, al minuto 77 retiró a Exequiel Zeballos de la cancha y en lugar de mandarlo a jugar a Toto en su posición natural, el entrenador xeneize lo modificó por Juan Ramírez y colocó por derecha a Óscar Romero. De yapa, el periodista Diego Monroig desde el campo de juego informó que ni siquiera salió a hacer ejercicios precompetitivos. Fin de ciclo para Salvio en Boca, teniendo su último partido viéndolo entero desde el banco.

Martín Payero, cerca de ser el primer refuerzo

Según contó el periodista Emiliano Raddi, desde Boca "son optimistas de cerrarlo en las próximas horas, a pesar de que el futbolista, por una cuestión lógica, indicó que tiene su cabeza en Middlesbrough", además de confesar que es un gran deseo de Battaglia, ya que lo conoce de la época en donde era ayudante de campo de Falcioni. Y en adición con esta información, el cronista Sebastián Inzanzón manifestó que Boca avanza para cerrar el préstamo de Payero. "Las partes están avanzando en la cesión", sentenció. ¿Se viene la primera cara nueva en el Xeneize?

El guiño de Vidal

Luego de conocerse que sus ganas de llegar al Xeneize son reales, Vidal dio un guiño en sus redes sociales y comenzó a seguir a la cuenta oficial del club de la Ribera en Instagram, algo que hace solo días no lo hacía. Teniendo en cuenta que solo sigue a 433 usuarios, resulta ilusionante para los hinchas del conjunto azul y oro en lo que es la posible llegada de un futbolista de la jerarquía de Arturo Vidal.

De yapa, el periodista Leonardo Gentile en ESPN reveló que este martes hubo avances en la negociación y que estaría cada vez más encaminado su arribo. Y para completar, se conoció que la negociación vigente de Vidal con Flamengo comienza a enfriarse debido a que el cambio de entrenador llegó con una idea de rejuvenecer el plantel, lo que alejaría al volante de 35 años, quien además contraofertó lo propuesto por el Mengao y aún no tuvo respuesta.

Weigandt y Ávila no se irán cedidos

El periodista Augusto César informó cuál fue la decisión del consejo de fútbol para la situación de ambos. "Boca decidió no prestar a Marcelo Weigandt y a Gastón Avila (si no renueva). El lateral podrá salir solo si hay oferta de compra. El central, pedido por Tevez, podrá salir si antes renueva su vínculo. Avila no forma parte de los convocados desde que comenzó el semestre", mencionó.

Por qué Boca aún no presentó a un nuevo sponsor para su camiseta

Se terminó el contrato que vincula a Boca con Qatar Airways y, de momento, el club no llegó a un acuerdo con otra empresa para que se sume como el sponsor más importante del club. Y el periodista partidario Sebastián Infanzón reveló por qué el Xeneize no pudo cerrar a ningún auspiciante hasta el momento.

"Será el último partido con la empresa aérea en el pecho. Después de muchos años, en el partido del viernes frente a Banfield, Boca jugará sin sponsor en la camiseta. Hay algunas empresas que quieren publicitar, pero no alcanzan las pretensiones de Boca por ahora", informó el cronista. El próximo sponsor, entonces, llegará para el 2023.

El verdadero motivo por el que Salvio decidió irse

El Diario Olé informó que al futbolista no le gustó el trato del club. "Salvio no se sintió querido, simple. No se sintió parte de lo que se viene en Boca. O al menos sintió que no se lo demostraron con acciones. Pese a las declaraciones de Juan Román Riquelme y Jorge Bermúdez, la realidad fue muy distinta. Esas palabras, ese deseo, no se tradujo en los hechos", menciona el medio en un artículo.

"Incluso, más allá de que Román le diera nada menos que la 10 de Boca, tampoco cayó muy bien en Toto que unos días después de ese gesto el propio ídolo tildara de 'inocente' en una entrevista televisiva tras que, según JR, Toto haya pecado de ingenuo en una jugada ante Colón, en febrero de este año", agrega la publicación. A pesar de esta situación, el "Toto" decidió ir con el plantel a San Pablo y estará a disposición esta noche frente a Corinthians.

Agredieron el micro de Boca a minutos del partido con Corinthians

El vehículo que llevaba a la delegación xeneize al Neo Quimica Arena sufrió la rotura de los vidrios por unos proyectiles que impactaron al ser arrojados desde afuera por hinchas del Timao. Repudiable.

Ángel Romero habló sobre Boca

Esta tarde, el medio Vamos Cruz Azul confirmó que el delantero rechazó la primera propuesta para renovar su vínculo con La Máquina Cementera, al vencer en diciembre de este año, en caso de no llegar a un acuerdo definitivo quedará libre para negociar con cualquier institución sin costo alguno. Y allí nuevamente, desde Boca levantaron la oreja y se pusieron atentos a su situación.

En este contexto, fue el propio Romero quien rompió el silencio y habló de su actualidad, mencionando lo que pasó anteriormente con Boca en el último mercado de pases: "En enero hubo un acercamiento, preguntaron mi condición, qué propuesta tenía, pero no más que eso. No hubo propuesta formal", sentenció en diálogo con Cardinal Deportivo, medio mexicano.

Además, fue claro al afirmar que "en este mercado no me llamaron", en alusión a que los primeros rumores que empezaban a salir sobre un posible reflote de su fichaje debido a su situación.

Los dos motivos por los que Boca desistiría de contratar a Valoyes

El primero y principal es su valor. Andrés Fassi, presidente del conjunto cordobés, declaró recientemente ante los medios que Valoyes está tasado en 10 millones de dólares, cifras completamente ajenas a las que se manejan en el fútbol argentino.

El otro motivo por el cual Boca no iría a la carga por Valoyes en lo inmediato es la Copa Libertadores. El atacante fue inscripto por Talleres para jugar los octavos de final del certamen continental ante Colón y, con solo sumar un minuto en cancha durante la serie, no podrá vestir ninguna otra camiseta a lo largo de la competencia. El Xeneize busca un reemplazante para Salvio y que pueda jugar a nivel internacional, pero el colombiano no sería la opción ideal.

Carlos Izquierdoz renovó el contrato

Luego de la negociación fallida por la renovación de Eduardo Salvio, el club de la Ribera se dio el lujo de confirmar un acuerdo con Carlos Izquierdoz.

El Cali tiene contrato hasta fin de año y el mismo contaba con una cláusula para rescindir el próximo 30 de junio, lo que lo habilitaba a irse si así lo deseaba (no iba a hacerlo entendiendo su rol de capitán). Por esa razón, las partes acordaron una mejora salarial para "garantizar" la continuidad del central.

Si bien ya se había dado a conocer esa situación contractual del zaguero, la sorpresa es que la firma no incluyó una extensión del vínculo, ya que el mismo seguirá vigente hasta diciembre de este año. De esta manera, salvo que se sienten a negociar nuevamente, Izquierdoz empezará a transitar sus últimos seis meses en el club de la Ribera. ¿Seguirá en 2023?

El posteo del hermano de Cavani que enloqueció a los hinchas de Boca

Mientras Cavani se encuentra libre tras finalizar su vínculo con el Manchester United, su hermano, Christian, generó el estallido de los hinchas del club de La Ribera luego de publicar un video en su cuenta oficial de Instagram que fue levantado por ESPN F90, programa que conduce Sebastián Vignolo.

La cinta se trata de la declaración de Juan Román Riquelme que dio la vuelta al mundo, donde afirma que tanto Arturo Vidal como el propio Cavani "nacieron para jugar en Boca". El fragmento fue reposteado por el pariente del delantero uruguayo, en una especie de nuevo guiño para la posible llegada del Matador al Xeneize.

Boca iría a la carga por Adonis Frías

En Boca ya saben que será muy complicado retener a Carlos Izquierdoz y a Carlos Zambrano cuando llegue diciembre del corriente año. Por lo tanto, están negociando desde las sombras por el arribo de un defensor central que hace tiempo sueña con vestir la azul y oro.

"Tengo a mi familia que tiene el mismo sueño que yo: jugar en Boca", supo expresar Adonis Frías, el zaguero central que actualmente defiende la camiseta de Defensa y Justicia. Y ahora está a un paso de cumplir con su gran deseo: según indicó TNT Sports, los dirigentes del conjunto de La Ribera lo tienen en carpeta y acelerarán por su contratación.

Más allá de querer adelantarse a las posibles partidas que tendría Sebastián Battaglia a fin de año, también quieren cubrir la ausencia de Nicolás Figal, quien estará por dos meses fuera de las canchas tras haberse esguinzado la rodilla.