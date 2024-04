La gira europea en polvo de ladrillo está en pleno desarrollo. Los jugadores se preparan para llegar de la mejor manera a Roland Garros, pero antes hay torneos importantes que reparten muchos puntos. Ya se jugó el Masters de Montecarlo, actualmente se disputa el Madrid y en las próximas semanas pasará lo mismo en Roma. Uno de los tenistas que batalla contra la superficie que menos cómoda la queda es Daniil Medvedev, ex número 1 del mundo que se ilusiona con hacer algo importante el París.

Tras superar al italiano Matteo Arnaldi en tres sets, Daniil Medvedev analizó su actuación hasta el momento en Madrid: “No me es nada sencillo jugar en Madrid porque es una pista de tierra bastante peculiar, al ser más rápida e, incluso, parecerse un poco a las canchas duras. Si juego en arcilla, prefiero unas condiciones típicas de esa superficie para hacer los cambios pertinentes en mi juego. Es cierto que en este tercer set me he sentido con la confianza que tuve en Roma el pasado año, dominando el juego y restando muy bien. Quiero dar lo mejor de mí para amoldarme bien a la arcilla y llegar con opciones de hacer algo importante a Roland Garros”.

Elogios a Rafael Nadal

Rafa Nadal batalla contra sus rivales y también contra su propio físico. El oriundo de Manacor superó a de Minaur y jugará la tercera ronda ante el argentino Pedro Cachín. Medvedev se refirió a Rafa y le soltó un gran elogio: “Cuando vi sus declaraciones en Barcelona, en las que decía que no era favorito, pensé que, realmente, eso no lo marca su estado de forma porque en el momento en que Rafa pone un pie en una cancha de tierra batida, todos sus rivales aún sentimos miedo. Es así, todavía le tenemos miedo y demostró el motivo ante De Miñaur, siendo capaz de jugar dos horas y ganar. Cada día va a ir sintiéndose mejor, definitivamente, será muy peligroso. Creo que ver sus progresos va a ser tan divertido para los aficionados como difícil para el resto de jugadores”.

Rafael Nadal. (Foto: IMAGO).

Medvedev y el calendario de la ATP

“Esto es algo no decidiremos los jugadores actuales, sino otros que vengan después y solo confío en que hagan lo correcto para que nuestro deporte siga creciendo. Debo decir que, después del Open de Australia, hay un mes en el que, incluso a mí, me cuesta sentarme en un televisor a ver tenis. No sé quién ha ganado en Montpellier o en Córdoba, por ejemplo. Considero que podemos mejorar en algunos aspectos el calendario. Por mi parte, lo único que querría es no competir en Año Nuevo”, sentenció el ruso que alcanzó el número 1 del mundo en febrero de 2022.