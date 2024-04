El ex goleador del Pincha se refirió al presente del equipo de Eduardo Domínguez y analizó el fútbol argentino desde su rol de representante

En la previa de un partido crucial en la Copa de la Liga, la Gata Fernández, ex futbolista de Estudiantes habló en exclusiva con BOLAVIP y palpitó el duelo ante Boca Juniors de este martes.

El ex futbolista surgido de River Plate que también vistió la camiseta de San Lorenzo y Racing, se retiró en 2020 defendiendo los colores del Pincha, club con el que ganó la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010. Ahora, desde su rol como representante, analizó el presente de su ex equipo, la actualidad del fútbol argentino y se metió en el debate de las SAD.

-¿Cómo estás viendo a este Estudiantes 2024, compitiendo de buena manera en todos los torneos?

-Con la convicción de siempre, de ser un equipo protagonista y competir cada partido al máximo, mantener ese espíritu de competencia después de ser campeón de Copa Argentina demuestra que está en una etapa que el equipo puede seguir creciendo.

-Muchos dicen que Estudiantes tiene uno de los mejores planteles del fútbol argentino, ¿crees lo mismo?

-Estudiantes es un equipo, y eso es lo más difícil de conseguir en un fútbol argentino tan competitivo. Se fueron jugadores importantes después del último título y llegaron jugadores que se acoplaron muy bien para darle al equipo continuidad en el éxito conseguido.

-¿Qué opinión te merece Eduardo Domínguez?

-Decir que es un gran entrenador sería obvio, lo demostró en diferentes etapas de su carrera. Yo veo en Eduardo un entrenador que llegó con el deseo de hacer historia, se empapó de la rica historia del club, y actúa como un tipo que pareciera que lleva 20 años en la institución. Esas ganas de pertenecer se notan y siento que es un entrenador echo a la medida del club.

-¿Qué te genera que tantos ex jugadores del club y que son de jerarquía hayan vuelto al club? Como Enzo Perez, Ascacibar, Sosa, Carrillo… ¿Estudiantes es familia?

-Estudiantes te enamora, algún día dije que ojalá todos los jugadores tuvieran la posibilidad de poder vestir su camiseta. Todas las vueltas de grandes jugadores estando en el exterior es la gran muestra del sentido de pertenencia que te genera el club.

-El martes se juega un partido decisivo contra Boca, ¿lo ves parejo o alguno tiene ventaja sobre el otro? ¿Es una final anticipada?

-Parejo en general es el fútbol argentino, después es una final anticipada, y Estudiantes sabe cómo jugar esa clase de partidos. La mayoría de los muchachos que hoy son parte del plantel tienen la experiencia de saber jugar esa clase de partidos.

-En estos últimos días se generó una polémica alrededor de Estudiantes y Verón por el tema de las SAD. Sos un hombre de mucha experiencia y que recorre el mundo. ¿Estás de acuerdo con las SAD en el fútbol argentino?

– Coincido con toda la explicación dada por Sebastián, difícilmente por un tema cultural podamos transformar a los clubes en SAD, pero sí empezar a buscar la forma de acercar ideas para que los clubes puedan crecer. Está a la vista que los clubes no pueden bajar sus deudas, no pueden crecer en infraestructura, campos de juegos y demás cosas, no se puede atar el crecimiento de un club solo con la venta de jugadores, el hincha y la sociedad lo tiene que entender, porque puede ser un cambio grande en todo sentido para las instituciones.

-Desde tu nuevo rol de representante, ¿te gusta el fútbol que estás viendo?

-Nuestro fútbol es el laboratorio del mundo, los clubes del exterior llegan a ver el fútbol argentino y se van con la sensación que el futbolista argentino puede adaptarse a cualquier circunstancia. Hay calidad, hay temperamento, y eso es lo seductor y por eso siempre vienen por nuestros jugadores. Después, terminan de ajustar muchas otras cosas en el exterior y eso está perfecto y es muy bueno. El fútbol es parejo, intenso y como en todo el mundo, hay partidos buenos, malos y regulares.

-Te escuché decir que ser representante no es sólo arreglar contratos. ¿Para vos qué significa ser representante? ¿En qué detalles hay que estar?

-Ser representante es acompañar al futbolista, ayudarlo a mejorar en todo lo que uno pueda. En mi caso personal tengo la ventaja de 20 años como profesional y entiendo todos los momentos por los que pasa un futbolista. La sensación son las mismas para todos a lo largo de la carrera. Yo trabajo para ellos y juntos armamos un equipo, donde las cosas se charlan y se expone cada situación para así tomar la mejor decisión. Acompaño en el exterior, acompaño cualquier problema personal o familiar, lo hago con mucha pasión y siento que es un lugar que puedo aportar un granito de arena para el crecimiento de la carrera de ellos.

-¿Necaxa va a comprar a Paradela?

-Posiblemente, está teniendo un protagonismo importante dentro de su equipo, y siendo extranjero está demostrando que se adaptó muy rápido al fútbol mexicano.

-¿Sigue el sueño de querer ser Presidente de Estudiantes?

-Sí, es un deseo que tendré que transformar en objetivo en algún momento de mi vida.