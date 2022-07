En el mundo Boca todo puede pasar. 24 horas en el Xeneize son una eternidad. En sólo un día las noticias sobran y este sábado 30 de julio estuvo muy movido: llegaron ofertas por Agustín Rossi, el sueño de Edinson Cavani y el recibimiento de la gente en Paraná.

La contundente frase de Riquelme en la reunión de Comisión Directiva: "Si nosotros..."

La ausencia de Jorge Amor Ameal en la reunión de Comisión Directiva de Boca dio lugar a una importante sorpresa: la presencia de Juan Román Riquelme para presidirla y, según cuentan desde adentro, desenvolverse de la mejor manera tanto para hablar de fútbol como de los informes internos.

El máximo ídolo de la historia del club tomó el micrófono y se animó a hablar tanto de la actualidad del equipo como para hacer un balance. En ese contexto, frente a pesos pesados como Adriana Bravo (vice 3°) y Ricardo Rosica (secretario general), Román fue contundente.

“Hace 60 días que salimos campeones. Si nosotros estamos mal, ¿qué queda para los otros?”, reveló Olé que soltó Riquelme para empezar su discurso. También manifestó estar muy conforme con el plantel actual y reconoció que no merecieron quedar afuera ante Corinthians.

Fue campeón con el Real Madrid y dijo que estuvo cerca de Boca: "Me quedé con las ganas"

A lo largo de su historia, Boca fue a buscar a varias figuras internacionales. En algunos casos, consiguió refuerzos muy importantes. Pero otra veces la operación no se pudo concretar y así es como hay varios cracks que pueden decir que estuvieron cerca de ponerse la camiseta azul y oro. En esta oportunidad, un campeó con el Real Madrid reveló que tuvo todo para llegar al Xeneize. ¿Por qué se cayó el pase?

Iván Zamorano, histórico jugador chileno que pasó por el Sevilla, el Real Madrid y el Inter de Milán y que también jugó en el América de México, además del fútbol de su país, contó cómo fue la historia. "Estuve muy cerca de jugar en Argentina. En donde estuve más cerca fue en Boca. Yo terminaba mi contrato con Inter. No estaba cómodo, quería volver a estar más cerca de Chile y bueno, apareció América de México", reveló.

"Bam Bam" contó que Mauricio Macri, por entonces presidente del Xeneize, lo fue a buscar: "Contrato casi en blanco, Macri me dijo: 'Firmá acá porque mi proyecto parte contigo'. Le respondí que mi palabra ya estaba hecha con el América y mi palabra vale más que cualquier otra cosa". Y reconoció: "Sí, me quedé con las ganas. Un añito ahí en la Argentina me hubiera gustado".

Si quieren, pueden irse: los dos pesos pesados de Boca que tienen cláusulas de salida en diciembre

Son tiempos de negociaciones en Boca. El consejo de fútbol trabaja para fortalecer al plantel de cara a la temporada 2023, en la que nuevamente el club intentará ganar la Copa Libertadores. Por estos días, la prioridad pasa por renovar el contrato de Agustín Rossi, que se termina en junio de 2023 y puede ser un problema si no hay acuerdo. Pero hay otras cuestiones en el medio.

Más allá de lo que suceda con el guardameta (el Xeneize ya estudia alternativas en el puesto por si Rossi decide irse), otros futbolistas se llevan la atención de los dirigentes por cuestiones contractuales. Por ejemplo, ya se sabe que dos de los pesos pesados del plantel tienen una cláusula de salida en diciembre y, si quieren, pueden irse.

Según reveló el Diario Olé, Marcos Rojo y Carlos Zambrano, la dupla de centrales titular de Hugo Ibarra tras la salida de Carlos Izquierdoz, tienen un detalle a su favor en el contrato con el club. Y podrían tomar la decisión de irse a fin de año. Sin embargo, desde Boca confían en que eso no sucederá y ambos serán los defensores del equipo en 2023.

Fue dirigido por Bianchi y Guardiola y fue contundente: "Carlos es el mejor en..."

Si hablamos de Carlos Bianchi y Pep Guardiola, nos estaríamos refiriendo a dos de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol. Cada uno con su estilo -y en su respectivo continente- supo dejar huella en más de un club, acompañado por una inmensa cantidad de títulos.

Compararlos no es sencillo. Son de distintas épocas, triunfaron en torneos diferentes y contaron con distintos jugadores. Sin embargo, Wilfredo Caballero, el único que se dio el lujo de haber sido dirigido por ambos, reveló los puntos a favor de cada uno.

En primer lugar, reveló en qué lo supera el DT argentino: "Carlos tiene cosas muy buenas para resaltar. En cuanto a cómo analizaba los partidos y cómo daba explicaciones antes, Carlos Bianchi sería el mejor", aseguró en diálogo con TyC Sports.

Una es de Europa: las tres ofertas que tiene Rossi y siembran las dudas en Boca

El lunes, el consejo de fútbol de Boca se reunió con Miguel González, representante de Agustín Rossi, y le acercó la nueva propuesta de renovación del contrato del arquero. Por ahora no hubo respuesta de parte del guardameta y en el Xeneize están a la expectativa de lo que sucederá. ¿Podría irse? Ahora se sabe que Agustín tiene tres ofertas sobre la mesa.

El periodista partidario Luis Fregossi contó algunos detalles de cómo avanza la operación y reveló que es probable que Rossi rechace la propuesta del club. "Antes del partido con Agropecuario por Copa Argentina, Rossi le va a responder a Boca... A esta altura la situación está más para el No que para el Sí", sostuvo.

Por su parte, Leandro "Tato" Aguilera comentó que la respuesta del aquero se demora "porque quiere hablar con su madre y tomarse más tiempo para analizar la propuesta". Los planes a futuro en la vida de Rossi influyen en su familia y por eso tomará la decisión junto a sus seres queridos.

La desopilante anécdota de Traverso: el día que Takahara se emborrachó en un asado y "casi se muere"

En plena explosión mundial de Boca por el bicampeonato en la Copa Libertadores de América, la dirigencia apostó por expandir al club en el mercado internacional y contrató a Naohiro Takahara. El delantero japonés llegó desde el Júbilo Iwata, jugó solo 7 partidos oficiales y marcó un gol (el sexto de un 6-1 a Lanús). Su paso fue anodino pero quedó en el recuerdo de los hinchas.

El plantel de aquel entonces, sin embargo, tiene buenas anécdotas junto a Takahara. Cristian Traverso, referente de aquel grupo, contó en TyC Sports una desopilante historia que tiene al asiático como protagonista: el día en el que se emborrachó en un asado y "casi se muere".

El exdefensor comentó que Carlos Bianchi armaba jornadas de doble turno de entrenamiento y por eso los jugadores que vivían lejos del club se quedaban a almorzar lechón asado y tomaban alcohol. "Taka venía con ganas de tomar, tenía sed. Nosotros tomábamos Gancia en las botellas cortadas a la mitad. Pero no nos dio tiempo a ponerle soda, lo tomó así. Y después no lo podíamos despertar para entrenar", relató Cristian.

Pasó un "mal momento" en Boca y su padre salió a defenderlo: "Fue una pesadilla"

A la hora de llegar un club nuevo, cada futbolista le pone sus mejores expectativas a la oportunidad. Sin embargo, no siempre sucede como lo esperan y hay etapas en las que hay más aprendizajes desde lo negativo que en el éxito. Así le sucedió a Carlos Lampe por duplicado en Argentina: no solo en Boca, también en Vélez.

El experimentado arquero pasó por el Xeneize sin poder debutar y en el "Fortín" solo jugó un partido oficial. Por eso Juan Carlos, su padre, salió a defenderlo tras ver su buen momento en Atlético Tucumán. "Lo de Vélez fue una pesadilla para mi hijo, fue un momento complicado. Por eso, fuimos a visitarlo para levantarle el ánimo. Hasta ahora no sabemos por qué no jugaba, pero el tiempo le dio la oportunidad", dijo.

En una charla con el programa boliviano "Marcas", el padre de Lampe valoró este presente del guardameta. "Luego del mal momento que pasó por Boca y Vélez, ahora Carlos demuestra sus buenas condiciones. El tiempo cura las heridas y hoy está demostrando quién es. En ambos equipos deben estar tirándose de los pelos", manifestó.

Caso Rossi: por qué en Boca hay apuro y la fuertísima frase desde el entorno del arquero

La novela por la renovación del contrato de Agustín Rossi en Boca continúa y tiene nuevos capítulos. Ahora revelaron que el consejo de fútbol tiene interés en acelerar los tiempos de la operación para tener una respuesta lo antes posible. Y que hay una postura marcada desde el lado del arquero. ¿Cómo terminará la historia?

El periodista Leandro Contento informó en el Diario Olé que "el apuro de Boca tiene que ver con el plazo para incorporar un reemplazante. Porque si Boca transfiere a un futbolista al exterior, tendrá tiempo hasta el 8 de agosto". "Después de esa fecha ya no podría traer a nadie en lugar de Rossi hasta el mercado de enero del 2023", aclara.

¿Qué opina Rossi de la nueva propuesta que recibió? Jorge Bermúdez la catalogó de "gigante" pero Agustín no piensa igual. "Del lado del arquero confirman que la oferta del Consejo no satisfizo del todo las pretensiones del futbolista y que los apellidos que comenzaron a nombrarse, muchos de los cuales fueron buscados en mercados anteriores, no influirán en la decisión que pueda tomar Rossi", indica el cronista.

Ibarra no le cumplió a los hinchas de Boca: la joya que piden a gritos fue opacada por un resistido

Hugo Ibarra tiene todo listo para lo que será una nueva presentación de Boca en la Liga Profesional, donde este domingo deberá enfrentarse a Patonato, y así buscar un nuevo triunfo que lo catapulte a estar en la pelea por el certamen doméstico.

Luego de lo que fue el triunfazo en La Bombonera frente a Estudiantes de La Plata, en el plantel del Xeneize quieren continuar por la misma senda para espantar a todos los fantasmas que se hicieron presentes previo al choque contra el Pincha, que habían derivado en la salida de Sebastián Battaglia. Pero más allá del resultado positivo, en la hinchada no están conformes con las decisiones de Ibarra.

Si bien no estará presente Darío Benedetto, que se está recuperando de un esguince en el tobillo, el entrenador formoseño optó por volver a relegar a Exequiel Zeballos y colocar desde el inicio a uno de los más cuestionados por los fanáticos: Juan Ramírez.

Desde Uruguay deslizan la noticia más esperada sobre Cavani a Boca: "Está todo arreglado"

Los hinchas de Boca están esperando la confirmación por el arribo de Edinson Cavani, quien más de una vez expresó su deseo de ponerse la azul y oro, como así también cumplir su sueño de treparse del alambrado para celebrar un gol como lo hacía su ídolo, Sergio Martínez.

A lo largo de las últimas horas, Juan Román Riquelme mantuvo un diálogo con el ex Manchester United, quien quedó en libertad de acción y está buscando un nuevo equipo para llegar con ritmo y rodaje al Mundial de Qatar, ya que será su última participación mundialista con la Selección de Uruguay.

Luego de que el periodista partidario del Xeneize, Sebastián Infanzón, afirmara en su cuenta de Twitter que "Cavani no tiene cerrado con ningún club y la semana que viene volverán a hablar. Al 9 le interesó saber si Boca le permitiría ir al predio de Uruguay una vez al mes", desde Uruguay llegó la noticia que sacudió a todo el territorio azul y oro.

VIDEO | El tremendo recibimiento para Boca en Paraná

Boca no está atravesando su mejor momento. El equipo comandado por Hugo Ibarra está pasando por un proceso de cambio de DT post eliminación de la Copa Libertadores y los resultados no lo acompañan por ahora, pero su gente no deja de estar cerca. En esta oportunidad, los hinchas montaron una fiesta para recibir al plantel en Paraná.

Mientras el Negro analiza subir algunas promesas de la Reserva, Darío Benedetto se recupera de su lesión y Marcos Rojo toma la posta como referente del plantel, los hinchas coparon la entrada del hotel Mayorazgo con un recibimiento digno de filmación.

Al ritmo de "señores dejo todo, me voy a ver a Boca", los fanáticos del Xeneize rodearon al micro de los futbolistas, le hicieron llegar todo su afecto y sueñan con un triunfo en Paraná para continuar en remontada. Gran parte del plantel aprovechó para ir a firmar algunas camisetas y sacarse fotos.

Se supo: el motivo por el que Campuzano no está en la lista de convocados de Boca

Boca llegó a Paraná para enfrentar a Patronato, fue recibido por una multitud y sueña con seguir en levantada tras ganarle 3-1 a Estudiantes de La Plata. Mientras, algunos sueñan con Edinson Cavani, otros miran de reojo a Adonis Frías y cientos se preguntan por la ausencia de Jorman Campuzano. Desde Boca explicaron las razones por las que no jugará el colombiano.

Luego de que varios especularan con una posible venta fugaz de Campuzano, el Xeneize contó la razón oficial por la que el volante central no será de la partida ante Patronato este domingo. ¿Por qué no juega el mediocampista?

Según informó TyC Sports, "El motivo de que Campuzano no forme parte del plantel de Boca ante Patronato no tiene que ver con una cuestión futbolística, sino con que atraviesa una gripe que no le permite estar en plenas condiciones como para afrontar el partido".