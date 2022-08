En el mundo Boca, constantemente, las noticias están a la orden del día. Y los hinchas quieren estar al tanto de todo para no perderse de nada. Además del triunfo frente a Platense, el entrenador Hugo Ibarra se enteró que está muy cerca de concretarse el arribo de Edinson Cavani, pero también surgieron nuevas novedades por Sergio Romero y también por Agustín Rossi. ¿Se queda y renueva?

A la espera de Cavani, Boca le ganó a Platense en La Bombonera

Los últimos días fueron bastante caóticos para los hinchas de Boca, que debieron sufrir la gran cantidad de noticias que surgieron a partir del posible arribo de Edinson Cavani, como así también la no renovación del contrato de Agustín Rossi. Y en medio de ello, se encontraba el partido frente a Platense, con quien volvieron a cruzarse en La Bombonera después de 24 años.

Si bien el conjunto visitante planteó un juego defensivo y buscó salir de contra tratando de aprovechar la velocidad de Mauro Zárate y Vicente Taborda, la jerarquía de Boca, impuesta a través de Alan Varela y Óscar Romero, quienes fueron los motorcitos del mediocampo. Y así lo dejó bien en claro el 10 paraguayo, que abrió el marcador con un soberbio tiro libre desde el sector derecho del ataque azul y oro.

Cuando el reloj alcanzaba los 42 minutos de la primera etapa, Sebastián Villa aprovechó el error defensivo del Calamar para generar la jugada individual y escapar de la marca, esperar a Romero y lanzarle el centro al ex Racing, quien definió de cabeza para ampliar el resultado.

En el complemento, los de Ibarra salieron decididos a poder sentenciar el resultado y así no tener ningún tipo de sobresaltos ni complicaciones. Pero no lo consiguieron: a través de Nicolás Morgantini, que aprovechó un rebote tras el disparo de Zárate, los de Saavedra alcanzaron el descuento en tan solo 10 minutos de la segunda mitad, y se metió en partido. Y por una cuestión lógica, la incertidumbre se hizo presente en Brandsen 805.

Es un hecho: el tuit de Fabrizio Romano sobre la llegada de Cavani a Boca

Luego de varias semanas de turbulencias, salidas intempestivas, resultados adversos y problemas con renovaciones de contrato, en Boca hace horas que no se habla de otra cosa: el posible arribo del uruguayo Edinson Cavani al club.

Lo que comenzó como un rumor fue tomando forma lentamente y en las últimas horas parece haber tomado una magnitud que no tiene vuelta atrás. Así, todo está dado para que finalmente se concrete lo que sin dudas sería uno de los refuerzos más importantes de las últimas décadas en el fútbol argentino.

Con varios sondeos del exterior que no se convirtieron en ofertas formales, el tiempo parece apremiar al delantero, que necesita resolver su situación cuanto antes teniendo en cuenta la proximidad de la Copa del Mundo de Qatar, su gran objetivo.

Se fue de Boca por millones y ahora se suma a la campaña #CavaniABoca

Boca está revolucionado. Los hinchas del Xeneize no pueden pegar un ojo y se vuelven locos de sólo pensar que Edinson Cavani está a un paso de calzarse la Azul y Oro. Por ello hicieron viral el hashtag "#CavaniABoca" y ¡hasta un ex jugador del club se sumó a la ola desde Francia para meterle presión al uruguayo!

A pesar de que tuvo pocas oportunidades en la Primera de Boca, Leonardo Balerdi ha demostrado en varias oportunidades su fanatismo por el club de La Ribera. Por eso, a la distancia, no dudó en sumarse a la iniciativa de la gente. "Obvio, #CavaniABoca", escribió y lo acompañó de corazones azules y amarillos.

Con apenas 5 duelos en la máxima categoría del fútbol argentino, Balerdi se marchó al Borussia Dortmund con 19 años y le dejó al Xeneize 15 millones de euros, ¡una fortuna! Hoy, mientras juega en elOlympique de Marsella, continúa atento al club de sus amores. Y sí, como todos los fanáticos, se ilusiona con el arribo de Cavani.

Mete presión: el mensaje de Adonis Frías en el medio de las charlas con Boca

El foco del Mundo Boca está puesto en Edinson Cavani y será difícil desviarlo de ahí durante este fin de semana. Sin embargo, puertas adentro saben que se sigue necesitando reforzar la zaga central y Adonis Frías es el gran objetivo para el puesto. Por ahora no hay acuerdo entre el club y Defensa y Justicia.

La clave de esta negociación es el propio futbolista, que se encargó varias veces de manifestar públicamente su deseo de vestir la casaca del Xeneize. Ahora, cuando las miradas se fueron a la posible llegada de Cavani, el central dejó un sugestivo mensaje en sus redes.

A través de una historia de Instagram, Adonis escribió: "Los sueños de deben escuchar y aceptar, sean como sean. Al final, la mayoría de ellos se terminan haciendo realidad". Imposible no relacionar la frase con su declaración de hace unos meses: "Ya saben todos que es mi sueño. Jugar en Boca". ¿Mete presión?

Revelaron cuál es la intención de Romero tras su reunión con Riquelme: "Tiene pensado..."

Mientras todo Boca se ilusiona con la posible llegada de Edinson Cavani, otro nombre también genera una gran expectativa. ¿Es posible que Sergio Romero sea refuerzo del Xeneize? El viernes se supo que "Chiquito" estuvo de visita en el predio del club en Ezeiza y conversó con Juan Román Riquelme. ¿Qué tan en serio va la operación?

Ya es sabido: como se complicó la negociación para la renovación del contrato de Agustín Rossi, el Consejo de Fútbol decidió pensar en alternativas para el arco de Boca. Así, uno de los nombres que sonaron fue el del mítico guardameta de la Selección Argentina, finalista mundial en Brasil 2014. Y ahora se conoce cuál es la postura de Romero.

El periodista Martín Arévalo reveló que la idea de "Chiquito" es continuar con su carrera deportiva en el fútbol europeo. Tras su salida del Manchester United, donde no tuvo mucho rodaje, se sumó al Venezia de Italia y ahora tiene algunas propuestas que debe atender. Boca, por ahora, no corre como una prioridad.

No importa nada más: el desesperado pedido de los hinchas de Boca en las redes

Desde las 21, una Bombonera repleta será testigo de un interesante partido entre Boca y Platense. El Xeneize, que viene de perder muy feo contra Patronato, buscará los 3 puntos ante uno de los equipos de la parte alta de la tabla. Más allá de eso, hay un tema que desvió el foco en las últimas horas.

El tuit del club de la Ribera a la medianoche de un día de partido ya es una tradición. El "Hoy juega Boca" con una foto de algún protagonista nunca puede faltar y habitualmente se llena de comentarios de los hinchas palpitando el encuentro de turno. Esta vez, todo apuntaba a otro lado.

Como no podía ser de otra manera, en las redes están desesperados con la posible llegada de Edinson Cavani. "¡Announce Cavani!", fue el pedido de todos los simpatizantes horas después de que se confirmara que el uruguayo aceptó llegar al conjunto argentino. ¡Teléfono, Román!

¿Refuerzo de lujo en el arco? Chiquito Romero volvió a visitar el predio de Boca y esta vez algo cambió

El viernes se supo que Sergio Romero estuvo de visita en el predio de Boca en Ezeiza. Un grupo de hinchas lo vio salir por el portón trasero, que utilizan habitualmente los jugadores del plantel, y más tarde trascendió que visitó a Juan Román Riquelme, de quien es amigo. Pero se supo que no hubo una oferta formal para el arquero en esa ocasión.

Sin embargo, ahora algo cambió: el histórico guardameta de la Selección Argentina volvió a pasar por las instalaciones del Xeneize y en esta ocasión hubo un detalle que lo acerca más al club de la Ribera. ¿Es posible que "Chiquito" sea el refuerzo de lujo que buscaba el Consejo de Fútbol ante la posible salida de Agustín Rossi?

El periodista Martín Arévalo contó que, en la primera visita, "Boca no le hizo ningún ofrecimiento para ficharlo". Y que Romero "tiene pensando seguir su carrera en Europa" y "está analizando tres propuestas". "Si se caen, la historia cambia", aclaró. Pero la oferta formal del Xeneize se dio este sábado.

¿Qué se dijeron? Revelan que hubo reunión de la barra y el plantel de Boca y "no fue amena"

Más allá de que el mercado de pases desvió el foco de lo estrictamente futbolístico, hoy Boca se ve obligado a dar una buena imagen ante su gente luego de la dura goleada en contra sufrida ante Patronato. El rival será Platense y, como viene sucediendo en las últimas jornadas, la atención estará puesta en el ida y vuelta entre el equipo y los hinchas.

En este contexto, Pablo Carrozza aseguró que hubo una reunión entre la barra del Xeneize y algunos referentes del plantel. En esa conversación, que se dio mientras el plantel concentraba, La 12 le habría pedido explicaciones a los futbolistas.

"La barra de Boca se reunió con los referentes del plantel para pedir explicaciones por el mal momento del equipo xeneize. Le cuestionaron la actitud de visitante. Los líderes de La 12 creen que no están dando todo por la camiseta de Boca. No fue una charla amena", contó Carrozza en su cuenta de Twitter.

Caruso Lombardi liquidó al Consejo: "En Boca hablan de Cavani para..."

El mundo Boca está paralizado. El sueño de contar con Edinson Cavani parece cada vez más posible y los hinchas comienzan a ilusionarse en las redes sociales. Mientras tanto, Ricardo Caruso Lombardi sostiene que se trata de una operación del Consejo de Fútbol para que no se hable de otros temas.

Siempre polémico y con pocas pulgas, Caruso no se quedó afuera del tema del momento. Mientras al aire de TN se discutía sobre la posible llegada del delantero uruguayo, que algunos periodistas ya dan por hecha, el DT apuntó a Juan Román Riquelme y compañía.

Al aire de Todo Noticias, Caruso no tuvo pelos en la lengua. "Si viene Cavani, para Boca es un golazo. Es un gran jugador", comenzó el ex San Lorenzo. Pero claro, rápidamente apuntó con todo a la dirigencia: "¿Para qué hablan de Cavani y Chiquito Romero? En Boca hablan de ellos para que la gente no cante por Rossi".

Mientras negocia con Cavani y Romero, Boca está cerca de concretar una venta: "La semana que viene puede darse"

En estos momentos, todo Boca está enfocado en dos nombres en particular: Edinson Cavani y Sergio Romero. El delantero uruguayo le manifestó a Juan Román Riquelme su deseo de jugar con la camiseta azul y oro y ya recibió una oferta para sumarse. Lo mismo pasó con "Chiquito", quien visitó dos veces el predio de Ezeiza para hablar con el vicepresidente.

Pero esas no son las únicas dos operaciones en las que está trabajando el Xeneize en estos días. Trascendió que el Consejo de Fútbol está cerca de concretar una importante venta por una cifra importante que podría cerrarse en los próximos días y que le traería un beneficio clave al club desde lo económico.

Hace algunas semanas llegó una oferta formal del Brujas de Bélgica por Luis Vázquez, de un total de diez millones de dólares. El delantero terminó como titular el 2021 pero pasó a ser suplente de Darío Benedetto en este 2022. La opción interesa pero la salida del joven no sería al Brujas, sino a otro equipo belga: el Genk.

Uno de los cracks jóvenes del plantel de Boca pide minutos en el equipo: "Quiero demostrar que estoy a la altura"

Si bien ya demostró que tiene con qué para jugar en la Primera de Boca, hasta el momento no pudo afirmarse dentro del plantel profesional. De hecho, solo acumula tres partidos oficiales en el primer equipo. Por ahora, la intención del club es dejarlo en la Reserva pero Valentín Barco, citado por Javier Mascherano al Torneo de L'Alcudia en España con la Selección Argentina Sub 20, va por más en el 2023.

Desde Europa, el lateral izquierdo aseguró: "Frank (Fabra) es un muy buen jugador y tiene mucha jerarquía pero estoy con ganas de aportar grandes cosas al equipo y demostrar que estoy a la altura de la camiseta de Boca". Y agregó: "Mi referente dentro de Boca es Frank. Siempre me he fijado en él y fuera siempre fue Marcelo porque mi estilo de juego es parecido al suyo. Lo admiro desde hace mucho tiempo".

En su charla con Diario As, el "Colo" no ocultó su deseo de poder sentirse importante dentro del plantel de Boca: "Ojalá que en lo que queda del 2022 pueda sumar más minutos con Boca que es lo que vengo buscando". Y contó: "A mí me llevaron de a poco, pero espero ir sumando muchos más minutos en lo que queda del año y el año que viene estar ya asentado en el primer equipo de Boca".

La durísima crítica que recibió Riquelme por el arribo de Cavani a Boca: "Encontraron un..."

Faltan detalles para que Edinson Cavani sea refuerzo de Boca, y así Juan Román Riquelme sacuda el mercado de pases. Si bien el equipo comandado por Hugo Ibarra solamente disputa la actual Liga Profesional, como así también se mantiene con vida en la Copa Argentina, desde el Consejo de Fútbol quieren jerarquizar al plantel pensando en 2023.

Luego de que el delantero uruguayo desechara la posibilidad de recalar en Villarreal y así continuara en el fútbol europeo, en Brandsen 805 recibieron el visto bueno para que le faciliten el contrato y ahora restan pequeños detalles para que se logre el tan ansiado acuerdo.

A pesar de la algarabía que poseen los hinchas, que están ansiosos porque se concrete la contratación estelar del ex Manchester United y PSG, apareció una fuertísima crítica para el Consejo de Fútbol, la cual estuvo apuntada, indirectamente, a Riquelme. "Cavani quiere jugar en Boca. Esa es la verdad. Acá no hay ningún logro. Fue su decisión. Ahora Boca y su “famoso consejo” NO puede perderlo de ninguna manera. Tiene que ofrecerle lo que vale y firmarlo. Encontraron un salvavidas después de tanta mala praxis. Sería fantástico", enfatizó el periodista Martín Liberman en su cuenta de Twitter.

Asegura a dos cracks: Boca, cerca de cerrar dos renovaciones más que importantes para el futuro del club

Esta semana Boca confirmó una gran noticia para todos los hinchas. Después de algunos días de negociación, hubo acuerdo y Alan Varela firmó la renovación de su contrato con el conjunto azul y oro. El vínculo finalizaba en diciembre de 2025 y fue extendido hasta fines del 2026, con una mejora salarial y una elevada cláusula de rescisión.

Ahora el club que quiera llevarse de la nada al volante central deberá pagar 15 millones de dólares. No conformes con esto, ahora los integrantes del Consejo de Fútbol van por más y están cerca de cerrar dos renovaciones más que importantes para el futuro.

El periodista partidario Marcelo Lerner aseguró en "Mundo Boca Radio" que "la semana que viene Boca va a estar cerrando la renovación de Zeballos, Vázquez y el Colo Barco". En el caso de Vázquez, esto podría frenarse si es que se concreta su venta al Genk de Bélgica, que quier llevarse al joven goleador ahora mismo.

Cuentan el detalle por el que se podría caer el pase de Frías a Boca

Cuando parecía que Boca no iba a hacer grandes incorporaciones en este mercado de pases, quedó afuera de la Copa Libertadores, se fueron Sebastián Battaglia y Cali Izquierdoz y comenzó la danza de nombres. Todos los flashes se los lleva Edinson Cavani, pero el Xeneize también sueña con contratar a Adonis Frías.

Mientras el Xeneize aguarda por la respuesta del delantero uruguayo, Juan Román Riquelme y compañía no le sacan el ojo de encima al defensor de Defensa y Justicia. Aunque ojo, hay un detalles que podría romper la negociación.

Según Luis Fregossi, periodista partidario de Boca, ambos clubes habían llegado a un acuerdo por Adonis Frías, el central que ya demostró públicamente sus ganas de emigrar al equipo de La Ribera, pero una exigencia de la Comisión Directiva que comanda Jorge Amor Ameal habría complicado su arribo.

Boca espera atentamente por Cavani: "En las próximas horas..."

En el barrio de La Boca están todos eufóricos por el posible arribo de Edinson Cavani al equipo que comanda Hugo Ibarra, ya que el uruguayo dialogó con Juan Román Riquelme y le confirmó que tiene deseos de ponerse la camiseta de Boca, y así cumplir su gran sueño de jugar en La Bombonera.

Cuando el viernes llegaba a su fin, la noticia respecto al visto bueno que había dado el ex Manchester United, sacudió a todo el planeta fútbol. Y no fue para menos, ya que su posible arribo al Xeneize jerarquizará a la Liga Profesional, además de otorgarle rodaje de cara al Mundial de Qatar que disputará con la Selección de Uruguay.

Desde las oficinas que tiene el Consejo de Fútbol, donde Riquelme supervisa todos los movimientos que conllevan al fútbol profesional de Boca, ya le enviaron la oferta a Cavani y le pactaron un contrato con extensión hasta fines de 2023, con la posibilidad de irrumpirlo a mediados del mismo año. Pero más allá de esta aprobación por parte del Matador, desde las tierras uruguayas llegó una información que revolucionó a todos los hinchas del Xeneize.

No todo pasa por Cavani: la buena noticia que estaban esperando en Boca

A lo largo de los últimos días, en el mundo Boca se obnubilaron por el posible arribo de Edinson Cavani. Y si bien está muy cerca de concretarse el gran anhelo de Juan Román Riquelme, a los miembros del Consejo de Fútbol les preocupa la situación contractual de los jugadores que tienen en la actualidad dentro del plantel que comanda Hugo Ibarra.

Después de que se confirmara que la dirigencia del Xeneize se reunirá con Exequiel Zeballos y Valentín Barco para concretar las respectivas renovaciones de contrato, algo que ya sucedió en la última semana con Alan Varela, surgió una novedad que le dará muchísima tranquilidad a los fanáticos del conjunto azul y oro.

Pese a que durante la última semana se generó un clima muy turbulento entre los directivos y Agustín Rossi por la no renovación de su vínculo, al no haber tenido contacto en los últimos días, se redujeron las revoluciones y ahora buscarán un consenso. Así lo afirmó el periodista partidario Marcelo Lerner en Mundo Boca Radio: "Sería un buen gesto que mañana el capitán de Boca sea Rossi. Hoy hablé con su representante y lo note mucho más tranquilo. Yo creo que hay posibilidades de que renueve", explicó en la emisión del viernes 5 de agosto, justo en la previa al choque entre el Xeneize y Platense.