10 de 11 confirmados: la única duda de Arruabarrena en la alineación de Boca para el Superclásico

El DT xeneize comienza a definir el equipo que recibirá a su clásico rival en La Bombonera.

Faltan cuatro días para una edición del Superclásico que promete no ser solamente uno más. Es que Boca llega en un contexto inmejorable, ya que se encuentra como líder de la tabla anual clasificado a los playoffs del Clausura, en la final de la Copa Sudamericana y semis de la Copa Argentina.

Además, quedó con saldo positivo en los últimos dos cruces ante River, por lo que parte como el claro favorito a quedarse con el triunfo en La Bombonera. Para dicho compromiso, el Vasco Arruabarrena no tiene grandes dudas en el armado de 11 inicial.

El DT de Boca encontró el equipo hace rato y prioriza no hacer rotaciones exageradas cuando necesita que algunos futbolistas descansen. Sin embargo, para el duelo superclásico, está más que claro que Arruabarrena no guardará nada.

De hecho, la formación titular de Boca tiene diez nombres confirmados a falta de cuatro entrenamientos antes de enfrentar a River. La única duda se encuentra en la zona ofensiva, ya que Alan Velasco y Sebastián Villa se disputan el último lugar en el equipo que estará desde el inicio en el Superclásico.

Merentiel, el 9 titular de Boca ante River

Los 10 nombres asegurados: la posible formación de Boca vs. River

Con esta única duda, el 11 que pondría en cancha el Vasco Arruabarrena sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

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Como la última vez en La Bombonera: Boca puede asegurarse el pase a la Libertadores ante River

Si se dan una serie de resultados, Boca puede asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Para que el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena pueda conseguir este objetivo, primero que nada tendrá que ganarle a los dirigidos por Leonardo Ponzio, ya que de otra manera no se asegurará el boleto al torneo más importantes a nivel clubes que organiza Conmebol.

Además de esto, tendrán que darse dos de tres resultados respecto a los partidos que jugarán Rosario Central, Argentinos Juniors y Vélez, quienes son sus inmediatos perseguidores en la tabla anual, y que también pelean por meterse en la Libertadores.

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En este sentido, Argentinos Juniors no le tiene que ganar a Atlético Tucumán en condición de visitante, Rosario Central tiene que perder en su visita a Sarmiento de Junín, o bien que Vélez no le gane a San Lorenzo como local en el Estadio José Amalfitani.

Cabe destacar que como el Canalla y el Fortín juegan antes, el Xeneize saldrá a la cancha sabiendo sus resultados, por lo que una victoria ante River en La Bombonera podría tener un gusto extra, ya que le podría asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.