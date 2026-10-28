A la espera de dos titulares, la posible alineación de River para enfrentar a Boca en el Superclásico

Ponzio seguirá de cerca las recuperaciones de Acuña y Moreno para definir a los titulares ante el Xeneize.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, River visita a Boca en La Bombonera en búsqueda de una victoria que le permita no solo encaminar su clasificación a octavos de final, sino que también le permita seguir con vida en la lucha por meterse a la próxima Copa Conmebol Libertadores.

De cara a este encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, aguardará hasta el fin de semana para definir el equipo titular, debido a que evaluarán día a día la recuperación de Aníbal Moreno, quien salió con una molestia en la victoria 1 a 0 frente a Racing en el Monumental.

Además de esto, el DT realizará un cambio en la defensa, debido a que Lucas Martínez Quarta ya está a disposición luego de cumplir con una fecha de suspensión. De esta manera, el ‘Chino’ se meterá en el equipo en lugar de Lautaro Rivero, quien viene de convertir ante la Academia

Por otro lado, también será observado de cerca Marcos Acuña. El lateral izquierdo que se perdió los últimos dos partidos por una lesión en el pie está cerca de recibir el alta médica, por lo que podría volver a la titularidad en la defensa, en lugar de Francisco Ortega.

Así las cosas, Ponzio tendrá todavía cuatro entrenamientos para definir el equipo, a la espera de realizar hasta tres cambios teniendo en cuenta regresos de futbolistas más situaciones físicas de otros que llegan en duda por distintas molestias.

La posible formación de River para visitar a Boca

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega o Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Publicidad

Datos clave