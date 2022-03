"Villa está bien, feliz y en el lugar que quiere. En algún momento tiene la ilusión de salir, pero cuando se pone la camiseta de Boca, deja el máximo e intenta hacer lo mejor para el club", afirmó el pasado martes por la tarde el representante de Sebastián Villa, dejando en claro que al jugador le gustaría tener una experiencia en el exterior en algún momento pero mientras tanto, su cabeza está en Boca.

Vaya si lo está en el último tiempo que el colombiano se volvió a meter en la consideración de Sebastián Battaglia para que sea titular, así como lo fue en un partido tan vital como un Superclásico, donde fue la figura por haber anotado el gol de la victoria en el Monumental el pasado domingo.

Días más tarde, en concreto este miércoles por la tarde, el propio colombiano rompió el silencio para hablar de su presente y también de su futuro, sobre todo luego de los dichos la jornada anterior de su agente Rodrigo Riep.

En diálogo con "¿Cómo te va?", Sebastián Villa fue clarito y contundente: "Todavía tengo año y medio de contrato con Boca, aquí me tratan muy bien, mis compañeros me quieren mucho, los hinchas también. Yo quiero hacer las cosas bien", afirmó y luego añadió para poner un poco de suspenso en su futuro: "Si en algún momento se me da la oportunidad de jugar en Europa quiero salir bien, salir por la puerta grande de Boca y voy a trabajar y enfocarme en jugar a la pelota y hacer lo mejor".

Además, en paralelo a su futuro en relación a clubes, también habló de lo que puede ser el futuro en sí, sobre todo en relación a una posible convocatoria a la Selección Colombia: "Ojalá tenga una oportunidad en la selección de Colombia, cuando la tenga no la voy a desaprovechar, voy a dar lo mejor de mí. Estoy trabajando muy bien para volver a la selección", cerró.