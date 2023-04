El presente de Boca está lejos de ser el ideal. Luego de una mala racha y una desgastada relación entre el cuerpo técnico y el plantel, se dio la salida de Hugo Ibarra y, con un interinato de Mariano Herrón en el medio, se dio la asunción de Jorge Almirón como entrenador en el Xeneize a principios de esta semana.

Y su debut tampoco calmó las aguas debido a que, si bien se vieron mejorías, los errores defensivos y los problemas individuales de algunos futbolistas condicionaron el resultado y el nuevo DT Xeneize se estrenó con una derrota contra San Lorenzo.

Justamente para mejorar el plantel de cara al próximo semestre, en Boca ya piensan poco a poco en el mercado de pases que se viene y que se abrirá en junio. Mientras algunas informaciones indican que será un libro de pases movido para el Xeneize, lo cual no resultaría ilógico con el cambio de entrenador reciente, hace escasas jornadas se conoció que el club de la Ribera ya tenía acordado a su primer refuerzo arribando con el pase en su poder, tratándose éste de Lucas Merolla, antiguo deseo de Boca y que llegaría procedente de Huracán como agente libre en junio según había informado el periodista Luis Fregossi.

Sin embargo, este jueves el jornalista Federico Cristofanelli desmintió la información del colega del inminente arribo del defensor del Globo a Boca, ya que confirmó que finalmente el zurdo de casi dos metros tendría encaminada la continuación de su carrera en el fútbol mexicano, más precisamente en el Mazatlán de la Liga MX.

Esto no significa que en Boca ya no corran con chances de contratarlo, pero según el jornalista de Infobar, el Xeneize deberá "apuntar a otro lado" en relación a la búsqueda de reforzar la zaga central en el próximo mercado. Cabe recordar que en la Ribera lo quisieron en el pasado libro de pases y no se dio por las exigencias de Huracán. Desde ese momento, Merolla no firmó la extensión contractual y fue colgado en el club de Parque Patricios, por lo que no ve minutos en cancha desde enero de 2023.