Luego de más de un mes de ausencia, Agustín Almendra volvió a saltar a un campo de juego con la camiseta de Boca y fue en Reserva. El volante de 22 años convirtió un golazo agónico, le dio el triunfo al equipo de Ibarra y minutos más tarde rompió el silencio tras todo lo sucedido en el último tiempo.

"Hablé con Román en el partido vs Arsenal en el palco, quería volver a jugar, pedir disculpas a todos, estoy muy arrepentido por lo que pasó", soltó de entrada el jugador y agregó: "Lo primero que busqué fue una charla con Román, con el CDF y espero que en el futuro pueda hablar con el DT".

Sobre su asunto con Battaglia, fue clarito: "Fue un momento de calentura, yo no venía jugando. Pasaron muchas cosas, por suerte eso quedó atrás para mí y ojalá pueda tener una charla con el DT y pedirle disculpas. Desde un primer momento, el mismo día quería hablar, pero dejé que pasara el tiempo. Pasaron muchas cosas, fue el viaje de Copa Argentina y no lo volví a cruzar. Estoy tranquilo, entrenando, pagando lo mal que hice".

Sin largar mucho detalle de aquella pelea, Almendra intentó blanquear el panorama: "Yo no estaba enojado con nadie. Dijeron que me peleé con Figal, con Pipa (Benedetto), yo los cruzo, los saludo y no tengo problema con ellos. No tienen nada que ver en todo esto".