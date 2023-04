Sin vueltas: Alfaro le contestó a Tevez luego del "no quería que me vaya bien"

Gustavo Alfaro aterrizó en Boca en uno de los momentos más difíciles de la historia del club, a poco tiempo de la derrota contra River en la final de la CONMEBOL Libertadores 2018. Con solo un título en el bolsillo (Supercopa Argentina), el "Profe" se marchó tras las elecciones del Xeneize en 2019, a priori, sin ningún inconveniente mayor, y tiempo después se conoció una interna con uno de los mayores ídolos de la institución: Carlos Tevez.

En una entrevista en ESPN, el Apache cargó contra el exentrenador de Ecuador su falta de consideración hacia su persona mientras estuvo en el club. "Cuando volví de China el hincha de Boca me miraba de costado. El técnico, Alfaro, no me ponía, no me daba confianza, como que no quería que me vaya bien", soltó Carlitos sin ningún tipo de filtro.

Luego de varias semanas de silencio, a Alfaro la pelota le llegó al pie y tuvo la oportunidad de contestarle al Apache luego de presenciar el partido de Quilmes el pasado lunes por la noche. "¿Qué pasó con Tevez? No tengo nada para decir de lo que dijo. Yo siempre deseé lo mejor para Carlitos en particular y Boca en general", fue su respuesta sobre el tema con la intención de no abrir más la herida.

La opinión de Alfaro sobre el presente de Boca

En dicha entrevista para TyC Sports, el Profe le puso fichas al Xeneize en vísperas al inicio de la CONMEBOL Libertadores 2023. "Boca tiene una fuerza y una dinámica que es tremendo. Uno ve los distintos equipos que empiezan a jugar la Copa y me parece que tranquilamente tiene las posibilidad de soñar con la Libertadores porque tiene un muy buen plantel", señaló desde su visión. Palabra calificada.