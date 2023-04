Almirón confirmó que un resistido por los hinchas de Boca no jugará por la Libertadores

Boca no consigue aire. Una nueva derrota sacudió al Xeneize el pasado sábado en La Bombonera y hace que el contexto sea cada vez más áspero. No es el mejor inicio para Jorge Almirón como entrenador al arrastrar dos caídas al hilo pero a fin de cuentas el entrenador pasa a ser el menos responsable de la situación, ya que los encuentros se perdieron por errores individuales y no tuvieron otro contexto debido a actuaciones de futbolistas puntuales.

+ Mirá Boca - Deportivo Pereira por la CONMEBOL Libertadores a través de Star +

Con varios de ellos bajo la lupa de los hinchas, el DT logró con solo cuatro prácticas modificar el estilo de juego de Boca y demostró leer bien el desarrollo de los partidos, pero nuevamente las falencias y los malos rendimientos de algunos futbolistas le pasaron factura, y sobre todo de los referentes del plantel, quienes hace tiempo parecen estar en deuda con el club de la Ribera.

Entre los futbolistas más cuestionados en las últimas semanas por los hinchas xeneizes encontramos a Facundo Roncaglia, responsable en el gol de Estudiantes que marcó la derrota de este sábado al dejar la marca de Mauro Boselli, a Darío Benedetto por su flojo presente contra el arco rival y a Juan Ramírez por sus actuaciones en mitad de cancha, entre otros.

Sobre este último, Jorge Almirón habló en conferencia de prensa para confirmar que no estará presente en el partido del próximo martes, donde se dará una verdadera prueba de fuego por la Copa Libertadores ante Deportivo Pereira de Colombia en un partido que será emitido por Star +. Claro, Ramírez no aguantó siquiera 30 minutos en cancha en la derrota con Estudiantes debido a que aquejó una molestia en el isquiotibial derecho, y por esto el DT ya lo descartó para el duelo copero que se dará en La Bombonera.

"Por la forma que salió Ramírez, debe ser importante su lesión y no estará el martes", confirmó Almirón en conferencia de prensa, dando por entendido que deberá buscar otra alternativa para la mitad de cancha de cara al próximo partido de Boca, donde deberá ganar o ganar para revertir el duro presente del equipo y que el DT perfile por otra senda la complicada racha que se le viene al Xeneize.