Después de muchas idas y vueltas y de que se nombre a entrenadores como Gerardo Martino, José Pekerman, Diego Martínez, Alexander Medina y Carlos Bianchi, entre muchos otros, la directiva de Boca Juniors, con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme a la cabeza, le puso punto final al misterio y confirmó al nuevo director técnico.

Jorge Almirón, de pasado dirigiendo a Dorados, Defensa y Justicia, Veracruz, Correcaminos, Tijuana, Godoy Cruz de Mendoza, Independiente, Lanús, Atlético Nacional de Medellín, San Lorenzo de Almagro, Al-Shabab y Elche, fue el elegido tras el anunciando alejamiento de Hugo Benjamín Ibarra y del breve interinato de Mariano Herrón.

Así las cosas, Almirón, de 51 años de edad, estuvo este domingo en la Bombonera presenciando la dura caída del Xeneize por 2-1 como local de Colón de Santa Fe, en un partido correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Luego, ya este lunes, dirigió su primera práctica y fue presentado en sociedad.

En ese contexto, Almirón brindó una conferencia de prensa en la que expuso sus primeras sensaciones como entrenador de Boca. Inclusive, el estratega tuvo tiempo para recordar cuando, jugando para Deportivo Español, le marcó un gol al Xeneize en la Bombonera y ese tanto significó un cambio rotundo en su carrera como futbolista.

"No hice muchos goles pero justo acá me tocó hacer uno y me cambió la carrera porque de ahí me fui a México. Vino a verme gente, jugué bien, hice el gol y sé lo que trasciende jugar bien contra Boca", señaló Almirón sobre su tanto en la victoria de Deportivo Español por 3-1 en la Bombonera allá por el Torneo Clausura 1997.