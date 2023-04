Después de lo que fue la caída de Boca ante Colón, bajo la presencia de Jorge Almirón en uno de los palcos, el entrenador asumió en lugar de Hugo Ibarra y ya está listo para afrontar su estreno: este miércoles a partir de las 17:30, visitarán a San Lorenzo.

Almirón sabe muy bien que agarró un fierro caliente, pero ya comenzó a tener indicios de un cambio en el Xeneize. Diferentes medidas que fue adoptando durante los primeros dos entrenamientos al mando del plantel generaron un buen augurio para los hinchas, pero sobre todo para los jugadores.

Así como fue que en la práctica de este martes planteó su primer equipo, y lo dejó afuera a Juan Ramírez. Pero no fue la única medida que adoptó el entrenador con pasado en Lanús e Independiente: también se reveló lo que ocurrirá con DaríoBenedettoy Miguel Merentiel.

El periodista Augusto César fue quien confirmó la drástica decisión de Almirón, quien colocará al Pipa como titular, pero el que no tendría lugar sería el ex Defensa y Justicia. “En este equipo de Boca, Benedetto va a arrancar siendo el titular. A mí me dijeron que le gusta mucho Merentiel pero que no los ve juntos para jugar con doble 9”, sostuvo en ESPN.

A pesar de que los hinchas del Xeneize pedían a gritos que el Pipa y la Bestia conformen la dupla de ataque, pero a menos que ocurra una extrema situación en medio del partido, donde deban ir en búsqueda de un resultado favorable y el trámite esté complicado.