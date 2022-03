"Hoy se perdió mucho el respeto", es una frase que podría haber salido de Sebastián Battaglia, Darío Benedetto o cualquier otro integrante del Mundo Boca sobre el caso de Agustín Almendra. Sin embargo, quien lo dijo ayer fue el mismísimo Sergio Agüero en vivo por Twitch. El Kun, sin nombrar al volante del Xeneize, soltó una reflexión que fue rápidamente relacionada con la situación vivida en el club de la Ribera.

"A los chicos hay que acostumbrarlos a que sean respetuosos y primero tienen que serlo los padres. Mi viejo me enseñó a no insultar a un compañero, a no insultar a un entrenador, sobre todo al entrenador", resaltó el exfutbolista de Independiente.

"El fútbol tiene a favor que podés estar feliz jugando o podés estar con que el entrenador no te pone. Si el jugador no juega primero los padres están enojados y después le transmiten a los chicos esa mala onda. Y empienzan 'eh, no me ponés, que esto que el otro'. No flaco, por más que con el entrenador no estés de acuerdo, lamentablemente, te la tenés que comer", aseguró el Kun.

Para cerrar, agregó: "No le podés falta el respeto. Hoy los pendejos no están haciendo caso, pero creo que es la costumbre de los padres de como crían a los chicos. Antes vos llegabas a decir algo y sabés cómo te echaban del club".