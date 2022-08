Arruabarrena recordó la pelea con D'Onofrio en el episodio del gas pimienta: "Me dijo..."

La serie de Copa Libertadores de 2015 de octavos de final entre Boca y River fue más que particular. El Xeneize había sido el mejor clasificado en fase de grupos y el Millonario el peor, entrando por la ventana y de manera milagrosa. Sin embargo, en el duelo entre sí, la ida en el Monumental se la llevaron los dirigidos por Marcelo Gallardo por la mínima.

Y en lo que era el partido de vuelta en La Bombonera, el 0 a 0 en el marcador al llegar al entretiempo iba a terminar siendo el resultado definitivo sin que el complemento se dispute debido al ya recordado y bochornoso episodio del gas pimienta, donde el hincha xeneize Adrián Napolitano (conocido como el "Panadero") arrojó ese gas tóxico al túnel que une el campo de juego con el vestuario visitante, causando ardor y dolor a los futbolistas de River, quienes no pudieron continuar el duelo copero y se le dio al conjunto millonario el pase a cuartos de final en la copa que finalmente terminarían obteniendo.

Antes de esa decisión de parte de CONMEBOL de darle la victoria a River, en el campo de juego se dieron varios hechos atípicos para un partido, donde por ejemplo se dio el ingreso del por entonces Presidente de La Banda, Rodolfo D'Onofrio, al verde césped de La Bombonera. Y con su ingreso, muchos protagonistas de Boca explotaron, siendo Rodolfo Arruabarrena uno de ellos.

El por entonces DT del conjunto local tuvo un encontronazo con el ex mandamás riverplatense en esa situación y nunca se supo del lado del "Vasco" el motivo principal de su bronca hacia D'Onofrio. Sin embargo, este jueves, con ya pasados más de siete años de aquel partido, el nacido en Marcos Paz reveló lo que pasó allí.

En diálogo con Líbero, en TyC Sports, Arruabarrena manifestó: "D'Onofrio me dijo algo sobre Boca y me sacó". Además, contó que "en la cancha, los de la CONMEBOL decían que se iba a jugar el partido en dos o tres días", algo que con el diario del lunes, sabemos que no ocurrió, sino que se le dio como ganado el partido a River, con el consecuente pase a cuartos de final de la Copa Libertadores.