Boca está decidido a no volver a cometer los mismos errores del pasado y, pese al buen inicio del mini-ciclo Herrón con una goleada por 3-0 a Barracas, el Consejo de Fútbol está enfocado en conseguir un DT de renombre continental para que lleve las riendas del plantel profesional.

El primer intento fue por el Gerardo Martino, de reciente salida de la selección mexicana, pero la respuesta del Tata fue negativa y el Xeneize se quedó con las manos vacías. En la danza de nombres aparecen Diego Martínez, Facundo Sava, José Pekerman, Alexander Medina y más, pero en ESPN F12 sugirieron un nuevo candidato.

"Las tres pistas que yo tengo, sin dar el nombre porque no lo sé, es que está con trabajo, está en el exterior y es argentino, más no sé", soltó Augusto César, cronista de Boca para el programa de Mariano Closs, acerca de la identidad del DT que estaría buscando el Consejo a estas horas.

Lejos de la mesura, toda la mesa de ESPN F12 intentó adivinar y los caminos apuntaron al mismo nombre: Luis Zubeldía, de gran presente en la Liga de Quito. El ex Lanús tiene contrato con el club ecuatoriano hasta diciembre próximo, por lo que Boca debería esperar hasta fin de año para poder tenerlo en libertad de acción. El contexto laboral no ayuda, es cierto, pero no hay que sacarle los ojos de encima.