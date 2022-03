Battaglia, contundente cuando le preguntaron por la posible vuelta de Almendra: "No vale la pena"

Agustín Almendra aún pasa sus días en las instalaciones de Boca, entrenándose bajo las órdenes de Hugo Ibarra y "Chicho" Serna en la Reserva mientras aguarda su oportunidad de sumar minutos en cancha. Mientras tanto, en el radar aparecieron varios interesados para poder llevarse al volante y ninguna oferta convenció al Consejo de Fútbol, que solo lo dejará salir por medio de una venta.

Entre tantas opciones para su futuro, la prensa aún no descartaba que Almendra pudiera resolver sus problemas con Sebastián Battaglia para poder volver a jugar en el primer equipo. Sin embargo, el propio DT se encargó de aclarar el tema en la conferencia de prensa que se celebró este jueves.

"Yo ya fui claro en su momento, no tengo por qué volver a opinar del tema. Creo que no vale la pena volver al tema", explicó de manera contundente el entrenador del Xeneize que ya no quiere saber nada con las consultas relacionadas al escándalo que se vivió semanas atrás en un entrenamiento.

En línea con las palabras de Battaglia, la decisión parece estar tomada y Almendra no volverá a aparecer en la Copa de la Liga Profesional ni en la CONMEBOL Libertadores, mientras espera el pulgar arriba en Reserva para volver a jugar al fútbol. A su vez, Racing es uno de los interesados en poder llevarse al mediocampista y podría haber novedades en los próximos días.