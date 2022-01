Se confirmó la gran noticia que los hinchas esperaban: Darío Benedetto regresará a Boca. Y el encargado de hacerlo oficial fue el propio futbolista, quien desde España anunció su salida del Elche y su esperado retorno al club en el que pudo brillar como delantero de jerarquía.

"Estoy contento con esta posibilidad. Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía", manifestó el "Pipa" en "Onda Cero". "Seguiré apoyando al club desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo", agregó.

Sobre sus últimos momentos en el club español, Benedetto fue sincero: "Es verdad que no estaba cómodo con no tener minutos, pero siempre apoyé desde el lugar que me tocó. Hubiese estado bueno despedirme en la cancha y ante el Real Madrid (juegan este jueves), pero mañana miércoles ya estaré volando para Argentina".

En cuanto su retorno a Boca, el "Pipa" explicó que está todo listo y le habló a todos los hinchas: "Falta la firma y la revisión médica, lo demás está todo arreglado. Dije que iba a volver a Boca de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo".