Bermúdez le metió presión al árbitro del Boca-River: "No quiero que se repita"

El último antecedente dejó una gran polémica y mucha bronca en Boca. En el Superclásico de la segunda mitad del 2021, Marcos Rojo se fue expulsado en el arranque del partido y eso condicionó al equipo, que fue derrotado con claridad por River. En la antesala de otro choque ante el máximo rival, Jorge Bermúdez metió presión.

"Estoy convencido de que si Boca juega los 90 minutos con sus once hombres, va a pelear el partido", soltó el "Patrón" en TNT Sports. Y explicó: "Es una preocupación personal, no un reclamo público a nadie. Jugar con un hombre menos en un Superclásico es tremendo. Lo que estoy pidiendo es que haya un partido trasparente, en el clásico que jugamos en el Monumental no lo vi".

"Yo vi por estadísticas que en los últimos clásicos jugados es muy natural que pasen situaciones no muy claras. Ojo, hablo en todos los clásicos, no veo solo Boca-River. Y los contextos dicen que con muy pocas cosas, con un equilibrio delgado, se rompen líneas", siguió el colombiano, integrante del consejo de fútbol.

De todas formas, Bermúdez le brindó su respaldo a Darío Herrera, el juez principal del duelo de este domingo. "No quiero que se repita. Creo que la designación que se hizo ahora es correcta. Es un árbitro capacitado para llevar el partido. Ojalá que los protagonistas lo ayuden", sentenció el "Patrón".