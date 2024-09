Después de la victoria por penales ante Talleres y de dos días libres, Boca retorna a los entrenamientos pensando en Racing. Diego Martínez comenzará a preparar el primero de los dos clásicos que disputará en un lapso de 7 días, contra dos rivales directos en la lucha por el título.

Mientras tanto, el Consejo de Fútbol sigue siendo investigado por la Justicia en la causa por encubrimiento en la causa de Jorge Martínez. Por otra parte, un futbolista abandonó el club de la Ribera en el cierre del mercado de pases. A continuación, todo lo que tenés que saber este martes 10 de septiembre.

Bermúdez, Cascini y Delgado, muy complicados en la Justicia

En Boca no hay alivio pese a la victoria por Copa Argentina ante Talleres. Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, imputados por encubrimiento en la causa de Jorge Martínez, ex entrenador del fútbol femenino que fue denunciado por abuso sexual por la ex jefa de prensa Florencia Marcó, complicaron su situación con la Justicia y el caso podría seguir escalando en estos días.

El fiscal Marcelo Roma, sucesor de Marcelo Martínez Burgo en la causa, “pidió con urgencia” las indagatorias de los tres miembros del Consejo de Fútbol del Xeneize. “Con esta medida, quedaron cerca del procesamiento y la elevación a juicio” informó el periodista Gustavo Grabia en Infobae.

La sorpresiva baja que sufrió Boca tras el cierre del mercado de pases

Diego Martínez, DT de Boca. (Foto: Getty Images)

Tras el cierre del mercado de pases en el fútbol argentino el pasado viernes 6 de septiembre, Boca y Diego Martínez sufrieron la salida de un nuevo jugador, debido a que Tomás Bustos, el volante ofensivo de 20 años que se desempeñaba en la Reserva, se fue libre a Banfield.

Según lo informado por el periodista de Bolavip, Germán García Grova, el juvenil que no tenía vínculo profesional vigente con el Xeneize, y que en diciembre iba a quedar libre, arregló con el Taladro para firmar allí un contrato por dos años y medio, con vencimiento en diciembre del 2026.

La advertencia del padre de Oriana Sabatini a Dybala por la posibilidad de que juegue en Boca

Dybala y la posibilidad de volver a Boca. (Foto: Getty Images)

Al regreso de Paulo Dybala a la Selección Argentina no le faltaron los condimentos especiales, porque además de recibir la camiseta con el número 10 que dejó vacante Lionel Messi para la presente fecha de Eliminatorias, con la que marcó el gol que decretó el 3-0 definitivo sobre Chile en el Estadio Monumental, le añadió una frase que redobló el cariño que los hinchas de Boca sienten por él.

Quien no se mostró tan entusiasmado con esa posibilidad fue su suegro Osvaldo Sabatini, confeso hincha del Millonario. “Siempre lo jodo a Paulo con que tiene una zurda mágica para jugar en River. Él tiene la ilusión de seguir jugando en Europa. Paredes le taladra la cabeza. Yo le dije que si viene a jugar a Boca va a haber un problema serio en la familia”, dijo el padre de Oriana en diálogo con Radio Mitre.