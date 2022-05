Hace una semana que el hincha de Boca, y sobre todo el del fútbol argentino, se ve consternado por la situación que acarrea Sebastián Villa. El futbolista colombiano recibió una denuncia por violación e intento de homicidio en la previa al partido frente a Racing, y con el correr de los días todo empeoró para el atacante.

El abogado de la víctima, en más de una ocasión, solicitó la detención preventiva del jugador boquense, además de que quedó imputado. Con toda esta situación, la Justicia actuó rápidamente y la libertad del surgido en Deportes Tolima comenzó a complicarse cuando se conocieron los chats que mantenía a través de Instagram con la víctima.

A lo largo de las últimas horas, las pruebas se agudizaron y todo hace creer que, en un abrir y cerrar de ojos, Boca podría quedarse sin Villa. De hecho, en las últimas pruebas que llegaron a manos de la Justicia, la damnificada sostiene tenerle "miedo" al futbolista, quien le insiste con verse y que su familia depende exclusivamente de él.

"Yo te he cuidado siempre. No me merecía esto", le indicó la mujer. Y el jugador del Xeneize le respondió, según la publicación de Infobae, que "sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida, que tú sabes que no puedo dar de qué hablar. Hágalo por mi familia, yo soy el pan de cada día".

En la mañana del viernes, la médica que atendió a la denunciante no se presentó a declarar por padecer un cuadro febril, por lo que en la Justicia esperan que pueda darse el cónclave, cara a cara, lo antes posible para continuar con el caso.