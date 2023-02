Boca está con la mente puesta en lo que será el próximo compromiso por la Liga Profesional, donde los dirigidos por Hugo Ibarra recibirán a Central Córdoba, y buscarán conseguir su segundo triunfo al hilo.

Después de lo que fue un escueto mercado de pases, Juan Román Riquelme comienza a planificar lo que serán los movimientos en junio próximo, ya que en el caso de meterse en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, deberá adquirir más jugadores de jerarquía.

Si bien llegaron Bruno Valdez y Miguel Merentiel, en las oficinas de La Bombonera aún mantienen la esperanza de poder fichar a un futbolista muy importante, al que Riquelme desea hace tiempo. Y en las últimas horas recibieron un grandioso guiño para poder concretar su incorporación.

En el caso de que el Xeneize se desprenda de cualquier jugador del plantel que dirige Ibarra, ya sea por un préstamo o una transferencia hacia el exterior, desde AFA le otorgarán un permiso extra para incorporar hasta el 9 de febrero. Eso también ocurrirá con el resto de los equipos argentinos. Pero también les confirmaron una importantísima novedad desde México.

Riquelme no logró incorporar a Roger Martínez, quien no es tenido en cuenta por Club América, y está buscando un nuevo horizonte en su carrera. Justamente, el colombiano con pasado en Racing tiene contrato con el Azulcrema hasta mediados del corriente año, y según indicó Medio Tiempo, no le renovarán la estadía.

Hasta el momento, Boca no se comunicó con Martínez ni con Sebastián López, quien se encarga de representarlo, para poder empezar a gestionar un precontrato. Pero sí para conocer sus pretensiones económicas. Y ante la novedad que hicieron conocer desde tierras americanistas, crece la ilusión de los fanáticos boquenses.