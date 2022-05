En Boca reina la felicidad por un motivo más que obvio. El equipo logró consagrarse campeón de la Copa de la Liga 2022 tras derrotar con claridad a Tigre en la final y ahora todo es alegría antes de la definición del grupo en la Copa Libertadores.

El club decidió darle lugar y protagonismo a cada uno de los integrantes que trabajan día a día para que el conjunto azul y oro logre buenos resultados. Y por eso subió una foto que se sacó el plantel junto al cuerpo técnico, el cuerpo médico, los colaboradores y hasta el consejo de fútbol. Pero apareció un "infiltrado"...

Los hinchas lo detectaron en los comentarios y no lo dejaron pasar: llamaron "infiltrado" a Cristian Pavón, quien posó para la foto junto al resto del equipo. ¿Por qué le pusieron ese mote? El delantero no fue tenido en cuenta por Sebastián Battaglia en este torneo y, técnicamente, no se consagró campeón.

Todo esta confirmado en el futuro de Kichan. En junio se termina su contrato con Boca y se irá en condición de libre. Antonio Mohamed ya confirmó que lo espera en el Atlético Mineiro de Brasil. Si bien se despedirá sin jugar, Pavón igual no quiso perderse la foto del campeón.