Cambió al Cuti Romero por un ex Boca: Cata de Gran Hermano reveló qué futbolista le gusta

Desde su inicio a principios de diciembre, el reality show Gran Hermano Argentina se ha relacionado con el fútbol argentino, ya que distintos participantes han confesado que conocen a algunos jugadores conocidos, mientras que en otras oportunidades fue por feroces críticas.

Ahora, el reality que es conducido por Santiago del Moro volvió a estar en el foco de las noticias, ya que Catalina, una de las participantes que ya quedó eliminada por el voto de la gente tras estar nominada, confesó que le gusta un delantero argentino que tuvo un paso por Boca.

El mismo, es Cristian Pavón, quien hoy se desempeña en el Atlético Mineiro de Brasil, y la ahora ex participante de Gran Hermano lo confesó en el programa de Twitch “Se picó”, en donde fue consultada por uno de los columnistas sobre qué jugadores de fútbol le gustaban.

“Me gustan mucho los futbolistas. Me gusta mucho Cristian Pavón, me encanta”, dijo Catalina Gorostidi mencionando al ex jugador de Boca, y que luego agregó que también le gusta Favio Álvarez, el volante ofensivo de último paso por Colón y que ahora será refuerzo de Lanús.

Esta no es la primera vez que la ex participante del reality show está relacionada con futbolistas argentinos, ya que en el casting para entrar al mismo, reveló que estuvo con Cristian el Cuti Romero, el defensor central argentino que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022.

“Salí con todo el plantel de Talleres y Belgrano, a la vez. Y salí con un campeón del mundo”, dijo en aquella oportunidad Gorostidi sin dar nombres, hasta que finalmente salió a la luz que fue Romero y allí agregó: “Es todo verdad. Es que ya salió en todos lados. “¿Qué voy a decir? ya está”.

Cabe destacar que Catalina está relacionada al fútbol desde toda la vida, debido a que es hija de Adrián Gorostidi, quien fue ex jugador y tuvo pasos por Sportivo Italiano, Gimnasia de Jujuy y Colón entre otros tantos de la liga de Argentina.

El padre de Cata reveló detalles de la relación con Cuti Romero

“Sí, lo conoció (a Cuti Romero) y salieron. El chico era un chiquilín, igual que ella”, contó Gorostidi en el programa Entrometidos a la tarde. Eso sí, el exjugador de Colón y Belgrano aseguró que el romance “fue hace años”.

Otro de los detalles que reveló Gorostidi fue que Cristian Romero, hoy figura del Tottenham, ni siquiera estaba jugando en el Pirata en la etapa donde mantuvo su relación con Catalina de Gran Hermano.