La historia del colombiano con el Xeneize parecía que no daba para más, pero las primeras negociaciones con Tijuana dejaron buenas sensaciones. ¿Se queda?

Hace un par de semanas, era difícil no usar la palabra "imposible" al hablar de la continuidad de Edwin Cardona en Boca. Tras algunos buenos rendimientos -con lesiones en el medio- y una fuerte declaración del jugador manifestando sus ganas de seguir, el panorama parece ser otro.

La realidad es que el jugador quiere seguir, al Xeneize le interesa mantenerlo en el plantel y en México no se desviven por tenerlo, pero no lo largan a cualquier precio. No hay posibilidades de que el club de la Ribera desembolsen esos 5 millones que están como opción de compra, lo que obliga a los dirigentes a negociar.

Hoy por hoy, la única alternativa para que el colombiano siga en el plantel es firmando un nuevo préstamo, pero con diferentes condiciones. Un salario más bajo pagado íntegramente por Boca (hasta ahora se reparte entre los mexicanos) y que un jugador se vaya a préstamo a la Liga MX.

Lo cierto es que las negociaciones aún no están avanzadas, pero hay optimismo para que el 8 siga jugando en el equipo de Sebastián Battaglia. Lo que hace semanas ni siquiera era posible, hoy parece estar encaminado.