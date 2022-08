El mundo Boca está paralizado. El sueño de contar con Edinson Cavani parece cada vez más posible y los hinchas comienzan a ilusionarse en las redes sociales. Mientras tanto, Ricardo Caruso Lombardi sostiene que se trata de una operación del Consejo de Fútbol para que no se hable de otros temas.

Siempre polémico y con pocas pulgas, Caruso no se quedó afuera del tema del momento. Mientras al aire de TN se discutía sobre la posible llegada del delantero uruguayo, que algunos periodistas ya dan por hecha, el DT apuntó a Juan Román Riquelme y compañía.

Caruso Lombardi liquidó al Consejo: "En Boca hablan de Cavani para..."

Al aire de Todo Noticias, Caruso no tuvo pelos en la lengua. "Si viene Cavani, para Boca es un golazo. Es un gran jugador", comenzó el ex San Lorenzo. Pero claro, rápidamente apuntó con todo a la dirigencia: "¿Para qué hablan de Cavani y Chiquito Romero? En Boca hablan de ellos para que la gente no cante por Rossi".

Además, el entrenador dio su punto de vista de la compleja negociación con el arquero del Xeneize: "Para mí dejar a Rossi de lado es una locura. Ellos son los dirigentes y sabrán qué hacen, pero yo creo que no podés perder a un jugador que ya demostró estar a la altura de Boca por un capricho".

Por último, Caruso finalizó con una crítica indirecta para Riquelme: "Que defiendan las arcas del club me parece bárbaro, pero hay formas y formas. No podés hacer lo que no te gustaba que te hagan como jugador. Hay que mantener el respeto en una negociación. No podés tener una cláusula de 15 palos y querer pagarle dos pesos por mes".