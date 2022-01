Esta mañana, Guillermo "Pol" Fernández se realizó la revisión médica y en las próximas horas firmará su contrato. Así, Boca ya tiene a su tercer refuerzo de este mercado de pases. Sin embargo, el consejo de fútbol va por más y ya apunta hacia la cuarta incorporación.

El periodista Augusto César reveló quién es el apuntado a partir de este momento: "Ahora van por el cuarto, que es Ángel Romero. Con una propuesta nueva, distinta". "La intención del consejo es: yo te doy esto y decime sí o no. Terminemos, ya pasó demasiado tiempo. Si decís que no, nos vamos a buscar a otro lado", aclaró en ESPN.

Además, el cronista contó: "Yo no descarto, además de este delantero que será u otro extranjero, porque a Boca le queda un solo cupo, a un argentino. Una especie de enganche que están buscando, que no está en este país". Sin embargo, todavía no trascendió el nombre.

Por otro lado, se supo que la llegada de Agustín Canobbio es difícil. "Lo ofrecieron a Canobbio pero vinieron con los números y son exorbitantes. Algo así como cuatro millones de dólares por el 50% del pase", contó Augusto. "Las referencias que tiene el consejo de Canobbio son muy buenas", aportó Martín Costa. Pero lo económico complica el pase del uruguayo que juega en Peñarol.