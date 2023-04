En el debut Herrón como entrenador interino de Boca, el Xeneize mostró un gran rendimiento colectivo y se quedó con un contundente triunfo ante Barracas Central como visitante, por 3 a 0 con goles de Dattola en contra, Langoni y Pol Fernández, llegando de la mejor manera al debut por Copa Libertadores, ante Monagas de Venezuela.

Luego del partido, Mariano Herrón habló en conferencia de prensa, en donde explicó la salida de Luca Langoni en el entretiempo con hielo en la rodilla, y entre otras cosas, se refirió a la posibilidad de continuar dirigiendo la primera de Boca, tras dirigir el encuentro ante el equipo venezolano.

"No me correponde a mí tomar esas decisiones, yo solamente trabajo en el día a día y en esta oportunidad me toca ayudar en este lugar. Los muchachos están citados para entrenar mañana y el futuro se verá", comenzó, explicando que estará presente para dirigir previo al viaje del miércoles a Venezuela.

Además, agregó: "No sé si voy a dirigir yo, veremos. No son decisiones que tenga que tomar yo, y vine a ayudar en este momento". Una vez que Boca cierre su nuevo entrenador, Herrón volverá a dirigir la Reserva, categoría en la que salió campeón en el 2022.