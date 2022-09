Boca avanza en el tramo final de la temporada 2022 en busca de poder cerrar el año con más títulos. Si bien está a seis puntos del líder de la Liga Profesional, el objetivo de todo el plantel es poder dar pelea y los jugadores y el cuerpo técnico saben que los próximos partidos serán fundamentales para definir las opciones reales de luchar por el campeonato.

Mientras tanto, revelaron que se dio un cortocircuito entre los dirigentes del club y una de las grandes figuras del Xeneize. Trascendió que, por una decisión puntual, uno de los mejores futbolistas del plantel generó la molestia del Consejo de Fútbol. ¿Qué pasó?

El periodista Fabio "Pipi" Novello reveló en Radio La Red que a los dirigentes no les gustó que Sebastián Villa decida operarse tan rápido. "Yo tengo una información de Villa... Esto no cayó bien en Boca. Quizás lo cuidaban este fin de semana, jugaba el Superclásico y lo operaban... Y Villa les dijo: 'Yo me opero'. Esto no cayó muy bien", señaló.

"Dicen que si aguantás el dolor, podés jugar. Pero Villa dijo: 'Yo me opero'", ratificó Novello. Por su parte, Ezequiel Sosa comentó: "Los médicos le dijeron que se opere: 'Tarde o temprano te vas a romper'. Si no te operás ahora... Él quiso jugar pero apareció el doctor Batista y le dijo que se opere".