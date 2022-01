A pocos días del cierre del mercado en Europa, los traspasos están que arden. El Barcelona, ante la urgencia de mejorar un plantel que se vio totalmente afectado por la salida de Lionel Messi y que la temporada no le trajo buenas noticias con la gran cantidad de lesiones, está siendo el gran protagonista con la incorporación más cara de esta ventana de invierno del hemisferio norte, siendo éste el español Ferrán Torres a cambio de 55 millones de euros.

Al margen de este fichaje, los catalanes no quisieron quedarse solamente allí y buscaron acelerar por Nicolás Tagliafico, quien no tiene lugar fijo en el once inicial del Ajax y que no ve con malos ojos sumarse al Culé.

Y por más que en el equipo neerlandés aún no se desprendieron del lateral argentino, ya comenzaron a sonar posibles reemplazantes para el hueco que dejaría libre el ex Independiente, y ante esto, en las últimas horas había comenzado a sonar ni más ni menos que Frank Fabra para el Ajax.

Esta información fue dada por varios medios y periodistas, en donde afirmaban que el colombiano que milita las filas de Boca era el principal candidato para reemplazar a Tagliafico en el conjunto europeo, pero tan solo una corta cantidad de horas más tarde de esta movida del mercado que comenzó a circular, se confirmó que no hay nada más alejado que esto.

Según contó el periodista de ESPN Emiliano Raddi, se está hablando mucho de este traspaso pero a Boca no llegó ninguna oferta por Fabra. Además, se animó a afirmar algo que, si se observa en el plantel del equipo neerlandés, suena lógico: "Costaría creer que el Ajax ponga los ojos en Fabra porque tiene una política de refuerzos de jugadores muy jóvenes, y el colombiano tiene 30 años".

Todo esto, también considerando que solo queda menos de una semana para el cierre del mercado en Europa, por lo que resulta algo casi imposible de que se concrete.